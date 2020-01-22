武漢肺炎》衛福部台中醫院設「專門通道」進行防疫演練

防武漢肺炎，台中醫院今進行防疫演練。（圖：台中醫院提供）

2020-01-22 15:31:07

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台灣首傳「武漢肺炎」確診個案，衛福部台中醫院今啟動防疫演練，模擬疑似個案到急診求助後，醫院防疫措施，並騰出「專用通道」護送個案進負壓隔離病房，避免與一般民眾接觸，讓疫情有擴散空間；台中醫院院長侯承伯另指出，台中醫院過年期間天天門診不打烊，守護民眾假期的健康，民眾若有需要可透過門診就診，將急診留給急重症的病患使用，也特別提醒，到醫院的民眾，盡可能戴上口罩，保護自身健康。

台中醫院是台中市15家新型冠狀病毒肺炎指定隔離醫院，設有P3等級的負壓隔離病房及20張隔離病床，今日動員包括急診、感染、胸腔、隔離加護病房等科室逾20名醫護人力進行防疫演練。

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今日模擬的狀況是有民眾身體不適到急診求助，急診檢傷分類發現病人發燒且有呼吸道感染症狀後，積極詢問是否有到中國武漢等旅遊史、接觸史，確認個案情況後，即將病患送進專用發燒篩檢區，因體溫超過38度，即以「專用通道」護送疑似個案進負壓隔離病房，避免與一般民眾接觸可能性。

此外，醫護人員也全副武裝協助就醫事宜，確保醫護人員盡忠職守下的自身安全健康。

台中醫院院長侯承伯表示，台中醫院自SARS起，即成功收治病患，並達成零傳染的防疫目標，近幾年，在公醫使命的防疫責任下，精實而充實的完成各項防疫整備工作；面對新型冠狀病毒已做好準備，有信心成為大台中防疫的重要防線。

台中市衛生局長曾梓展視察醫院的防疫措施後指出，除感謝醫護人員在春節期間照護民眾健康外，他強調，全市醫療院所均動起來加強防疫，也籲民眾提高自主防疫意識，全民一起來全方位防疫。

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