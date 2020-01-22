為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

武漢肺炎》衛福部台中醫院設「專門通道」進行防疫演練

防武漢肺炎，台中醫院今進行防疫演練。（圖：台中醫院提供）

防武漢肺炎，台中醫院今進行防疫演練。（圖：台中醫院提供）

2020-01-22 15:31:07

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台灣首傳「武漢肺炎」確診個案，衛福部台中醫院今啟動防疫演練，模擬疑似個案到急診求助後，醫院防疫措施，並騰出「專用通道」護送個案進負壓隔離病房，避免與一般民眾接觸，讓疫情有擴散空間；台中醫院院長侯承伯另指出，台中醫院過年期間天天門診不打烊，守護民眾假期的健康，民眾若有需要可透過門診就診，將急診留給急重症的病患使用，也特別提醒，到醫院的民眾，盡可能戴上口罩，保護自身健康。

台中醫院是台中市15家新型冠狀病毒肺炎指定隔離醫院，設有P3等級的負壓隔離病房及20張隔離病床，今日動員包括急診、感染、胸腔、隔離加護病房等科室逾20名醫護人力進行防疫演練。

今日模擬的狀況是有民眾身體不適到急診求助，急診檢傷分類發現病人發燒且有呼吸道感染症狀後，積極詢問是否有到中國武漢等旅遊史、接觸史，確認個案情況後，即將病患送進專用發燒篩檢區，因體溫超過38度，即以「專用通道」護送疑似個案進負壓隔離病房，避免與一般民眾接觸可能性。

此外，醫護人員也全副武裝協助就醫事宜，確保醫護人員盡忠職守下的自身安全健康。

台中醫院院長侯承伯表示，台中醫院自SARS起，即成功收治病患，並達成零傳染的防疫目標，近幾年，在公醫使命的防疫責任下，精實而充實的完成各項防疫整備工作；面對新型冠狀病毒已做好準備，有信心成為大台中防疫的重要防線。

台中市衛生局長曾梓展視察醫院的防疫措施後指出，除感謝醫護人員在春節期間照護民眾健康外，他強調，全市醫療院所均動起來加強防疫，也籲民眾提高自主防疫意識，全民一起來全方位防疫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》奢侈品股價受挫 貝佐斯擠下阿諾特奪回全球首富寶座
2020-01-22 15:19

武漢肺炎》奢侈品股價受挫 貝佐斯擠下阿諾特奪回全球首富寶座
武漢肺炎》疫情若像SARS 高盛：國際油價恐跌近5％
2020-01-22 15:17

武漢肺炎》疫情若像SARS 高盛：國際油價恐跌近5％
網路熱議：美白界新聖品七天超有感

網路熱議：美白界新聖品七天超有感
武漢肺炎》武漢火車站封站？ 網瘋傳：翻牆軟體也不能用
2020-01-22 15:15

武漢肺炎》武漢火車站封站？ 網瘋傳：翻牆軟體也不能用
武漢肺炎》12起疑似病例檢驗中 年齡最小僅1歲
2020-01-22 15:13

武漢肺炎》12起疑似病例檢驗中 年齡最小僅1歲
2020投資市場觀察重點

2020投資市場觀察重點
生活今日熱門
2020-01-21 18:54

武漢旅遊團今2團抵台 觀光局：到29日還有10團178中客要來

2020-01-21 20:39

武漢肺炎》台灣首例！女子返台確診 全球第一個非中國籍病患

2020-01-21 18:59

武漢肺炎》雄獅旅遊開第一槍 即起到2月底湖北團停止出團

2020-01-22 17:30

武漢肺炎》全球已449例！WHO緊急會議沒邀台灣

2020春節專區

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播