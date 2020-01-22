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遠航稱已有投資人求復飛 王國材：廢證與否都須重做五階段驗證

遠東航空董事長張綱維今再度出面，稱已找到投資人，只要交通部同意復飛並說明所需條件，資金馬上就能挹注。（記者廖振輝攝）

遠東航空董事長張綱維今再度出面，稱已找到投資人，只要交通部同意復飛並說明所需條件，資金馬上就能挹注。（記者廖振輝攝）

2020-01-22 15:18:23

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕遠東航空董事長張綱維今再度出面，稱已找到投資人，只要交通部同意復飛並說明所需條件，資金馬上就能挹注。對此，交通部政務次長王國材表示，廢證與否已不是重點，都須重新做五階段試航驗證檢查，遠航要復飛已經沒有第二條路，就是趕快準備好資料；沒有經過驗證、檢查太危險，交通部若現在讓它飛上去，是件很可怕事情。

交通部民航局表示，遠航違反民用航空法第48條無預警停航，民航局根據事實認定，已報請交通部廢止其民用航空運輸業許可證；遠航資金到位與否，與其無預警停航事實無關。

民航局廢證公文現在航政司與法規會審查，王國材表示，審查基本上覺得停航到現在就是廢證，但不論廢證與否，要重飛它的人員訓練、飛機維修等，一定要經過民航局五階段驗證審查。第一、二、三階段都是文件審查，第四階段驗證跟檢查才比較花時間，第五階段就是發證。

王國材表示，遠航過去資金到位已經有五度跳票紀錄，今天所講的投資人是否為真，到現在也還無法確定。但若遠航有心要照顧員工，就趕快讓投資人資金進來，提出正式申請重新申請五階段認證，畢竟它們人員及航務訓練手冊、機務手冊、維護手冊等文件都還在，程序應能走得比較快。

去年12月13日張綱維出面召開記者會，指停飛一切都是烏龍要申請復飛，但對資金到位的承諾已5度跳票；此外，預計在1月6日發放的員工薪水，至今也仍未發出。再過幾天即將過年，王國材呼籲有資金就先發給員工薪水，讓員工可以過一個好年。

交通部指出，若有投資人願意投資遠航，均可依法提出申請，若經營國際線部分，資本額不得低於60億元；國內線部分，資本額不得低於15億元。

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