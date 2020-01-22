武漢肺炎》醫院加強分流 呼籲民眾進出急診戴口罩、少陪病

台大醫院已啟動急診篩檢多一道防線等相關措施。（記者林惠琴攝）

2020-01-22 14:18:27

〔記者林惠琴／台北報導〕國內昨日確診首例中國武漢2019新型冠狀病毒肺炎病例，消息一出，各大醫療院所提高警覺，不只加強急診分流作業，並且要求民眾進出急診均需要戴口罩，防止傳播風險。

台大感染科主任陳宜君表示，昨起台大醫院已啟動急診篩檢多一道防線，依照衛福部疾病管制署的標準、病人的不適情況與旅遊史、接觸史，分成三階段分流，最高風險為符合武漢肺炎症狀等相關患者，設有獨立引導動線與空間，以及負壓隔離病房；次高風險為懷疑是流感，在急診外規劃流感篩檢區域，經評估安全再進入急診，按一般醫療常規處置；最低風險則是其他就醫患者。

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陳宜君指出，風險評估機制會依照國際疫情與政府發布資訊，隨時進行調整，春節期間會視情況由院長室啟動人力召回等應變機制；呼籲民眾為了大家的健康著想，進出急診，不論患者或陪病家屬，一律都要戴口罩，以降低遭到感染的風險。

林口長庚醫院副院長、感染管制委員會主席賴旗俊表示，從中國一傳出疫情時，就已召開感染管控應變會議，討論民眾就醫動線、資源盤點，如今台灣確診首例境外移入病例，急診病人均須經發燒篩檢站評估症狀、詢問旅遊史、接觸史，若為疑似個案就送直接隔離採檢、安排在負壓隔離病房治療，不會接觸到其他病人。

賴旗俊也強調，在春節期間，已規劃人力召回機制，若是患者人數達到一定標準就會視情況即刻啟動。此外，也要呼籲民眾進出急診戴口罩、勤洗手，且盡量不要陪病，以降低感染風險。

新光醫院已在急診多處張貼文宣提醒，昨起並要求民眾進出急診要戴口罩，若無自備口罩，一旁也有口罩販賣機，提供購買，同時醫護人員也會按患者有無發燒、武漢旅遊史與接觸史等相關條件，進行隔離分流。

三軍總醫院也是自昨起要求民眾進出急診要戴口罩，且醫護人員依照檢傷分類，評估患者有無發燒、武漢旅遊史與接觸史等相關條件，決定是否送到負壓隔離病房。＃

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