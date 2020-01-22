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走春別錯過 台東舊火車站變身浪漫紅藜花園

台東紅藜季登場，歡迎大家用最美的倩影記綠春天最美的一抹紅。（記者陳賢義攝）

台東紅藜季登場，歡迎大家用最美的倩影記綠春天最美的一抹紅。（記者陳賢義攝）

2020-01-22 13:53:43

［記者陳賢義／台東報導］台東「萬物糧倉大地慶典」迎春活動「台東紅藜季」即日起至2月9日在台東轉運站亮眼登場，以開放式的舊火車站為場景，從戶外裝置藝術到月台上玻璃屋都融入了紅藜元素，同時搭配繽紛草花營造出浪漫文青的氛圍，春天最美的一抹紅藜，農曆春節千萬別錯過。

水保局台東分局、台東縣政府和台東縣農會聯手打響「台東紅藜」名號，今年在舊火車站的草地區鐵軌周邊打造鐵道花海及紅藜裝置藝術，二個籠型紅藜主題裝置藝術供民眾拍照打卡，分別是以鞦韆為主角的「春天粉盪漾」，及透過顏色及大小球體營造春天活潑氣息的《繽紛總動「圓」》，還有呼應紅藜垂墜之美意象的竹編隧道，夜晚現場透過燈光照射呈現視覺的魔幻美感。

此外，月台上融入紅藜元素和繽紛花草搭配佈置的玻「藜」屋，襯著光影營造唯美浪漫文青的花園氛圍，同時介紹台東紅藜特色及展示紅藜周邊相關商品，讓造訪民眾和遊客認識台東紅藜及紅藜的多元用途。

水保局台東分局長王志輝表示，台東環境適合紅藜生長且品質高，深受企業大廠青睞，爭相投入研發相關產品，從加工與即食品的零食點心、麵條炊粉、烘培食品、酵素及風味酒等，跨足到精品寵物食品及生技領域，如面膜、美妝沐浴用品、營養補充品等多元應用，台東紅藜產業發展邁入第5年，已趨向成熟穩定，未來將由青農企業及各大廠契作帶入新的里程碑。

台東紅藜季除讓民眾賞紅藜，也能同時「嚐紅藜」與「買紅藜」，27日至29日舉辦「藜」最紅市集，展售紅藜美食及點心、紅藜養生食品與紅藜花圈等，讓民眾打開五感體驗台東紅藜的迷人風貌，以及可以融入日常的實用性。台東走春小旅行，推薦民眾結伴感受紅藜喜氣及走春的樂趣，穿梭在浪漫的軌道中拍照打卡，用倩影紀錄美好的假期回憶。

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