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春節出遊停車最惱人 花蓮縣府闢4千格免費停車位

春節出遊停車最惱人！花蓮因應蘇花改通車後的首批春節連假人車潮，另闢12處臨時停車處，合計加總有逾4000個免費車位，紓解停車難求問題。 （記者王峻祺攝）

春節出遊停車最惱人！花蓮因應蘇花改通車後的首批春節連假人車潮，另闢12處臨時停車處，合計加總有逾4000個免費車位，紓解停車難求問題。 （記者王峻祺攝）

2020-01-22 12:18:26

［記者王峻祺／花蓮報導］春節出遊停車最惱人！花蓮因應蘇花改通車後的首批春節連假人車潮，除規劃3個分流點的南下替代道路、2條免費接駁搭乘服務，更盤點近6000格停車位疏運交通，另闢12處臨時停車處，合計加總有逾4000個免費車位，紓解停車難求問題。

公路總局預警蘇花路廊（蘇花改+蘇花公路舊線）出遊及收假車潮，將集中在大年初一（25日）及初四（28日）；花蓮縣府則預估小年夜（23日）起，就將有返鄉人潮，並估計春節期間，單日至少湧入上萬車輛。

針對蘇花改通車後，面臨春節疏運的嚴峻挑戰，花蓮縣府因應停車需求，除盤點市區原有近6000個停車格，也在周邊蛋白區臨時闢設12處、3500個免費停車位，並提供接駁車服務。其中市區也有39處、1314免費車位，總計今年合計超過4000個車位供民眾免費停車。

花蓮縣府觀光處表示，3個分流點的替代疏導路線，可避免車流同時湧入市區造成回堵，第1分流點為193線0公里處，行經台九線轉道193線南下；第2分流點為中央路，行經台9線轉道新生橋接續中央路南下；第3分流點為民權5街，繼續行駛台9線南下或轉道民權5街接續193線南下。

觀光處指出，花蓮市有多達69處停車場、共5412格，停車格資訊將即時同步在花蓮交通e點通網站方便遊客查詢。另闢國福大橋周邊的德興運動場、水源大橋旁各1處，東大門周邊5處、七星潭周邊5處等12處臨時免費停車處。其中德興運動場、水源大橋、大本公園、原民館對面及花蓮酒廠的臨時停車處，縣府均有設置站牌，方便民眾享免費巴士接駁服務，時間為上午10點到晚上9點，每20分鐘1班車。

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