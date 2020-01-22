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武漢肺炎》蔡英文：中國應公開武漢肺炎疫情 WHO不應排除台灣

針對台灣出現第一例武漢肺炎確診病例，總統蔡英文今上午召開國安高層會議後，在副總統陳建仁陪同下於總統府發表談話。（記者塗建榮攝）

針對台灣出現第一例武漢肺炎確診病例，總統蔡英文今上午召開國安高層會議後，在副總統陳建仁陪同下於總統府發表談話。（記者塗建榮攝）

2020-01-22 11:57:51

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對台灣出現第一例武漢肺炎確診病例，總統蔡英文今上午召開國安高層會議後，在副總統陳建仁陪同下於總統府發表談話。蔡總統表示，政府有足夠經驗和信心面對挑戰，請國人無須驚慌，她也呼籲中國應善盡國際責任，讓疫情公開透明，而台灣在全球防疫第一線，WHO不應因政治因素排除台灣。

蔡總統表示，現在執政團隊，包括她和陳建仁、行政院長蘇貞昌，都在17年前抗SARS的行政團隊中，17年前我們一起挺過風暴，17年後的今天，我們有足夠的經驗、準備、信心來面對挑戰。請大家無須驚慌，維持正常生活，注意政府提供各項疫情資訊。

蔡總統指出，為因應武漢病毒疫情，今上午召開國安高層會議，她在會中聽取疫情簡報，並做相關指示。目前疫情為第三級疫情等級，已經開設中央流行疫情指揮中心，整體通報體系已經建立，相關部會因應小組也已組成。請大家放心，我們已經做好面對武漢病毒的防疫整備。

蔡總統說明，我們的機場防疫把關非常嚴格，一有疑似的情況，就會啟動後送的檢驗機制。目前已經檢驗26人，其中確診有1例，就是由武漢直飛桃園機場的案例，她已經受到妥善收治，目前也已退燒。其他同機可能受到影響的乘客和機組人員，也在為期14天的密切追蹤中，並加強他們自主健康管理，如果他們有疑似發病現象，也會立即進行隔離的診治。

蔡總統表示，她也請衛福部繼續強化篩檢量能，在最短時間內能確認，也請相關部會加強疫情說明及衛教宣導。政府將與各媒體平台，包括民間通用的社群軟體協調合作，做正確防疫訊息傳遞，她也感謝媒體朋友，做這次防疫裡重要的戰友。

蔡總統指出，目前衛福部已經發動醫療體系規劃應變的醫院及收治流程，並盤點隔離病床等醫療量能，我們也特別指示加強醫療支援，以在第一時間、在第一線阻絕疫情。

蔡總統說，政府已經密切掌握口罩等防疫物資的存量，會視需求隨時釋出，我們也建議，有咳嗽現象，或是慢性疾病患者，會前往醫院就醫、探病者，請配戴一般口罩。其他民眾無須恐慌，也不須搶購口罩，也請大家保持良好衛生習慣，常注意自己的體溫。

蔡總統指出，對於大家關心旅客來台是否擴大疫情的問題，我們也做出因應，交通部已經將旅遊警示提高，要求國內旅遊業者確定所有武漢旅遊團暫停出團，並暫時停止武漢旅遊團來台。

蔡總統說，這段時間剛好是農曆春節期間，她要提醒國人，不用驚慌，維持正常生活，只要隨時掌握好政府提供各項疫情資訊，做好自主健康管理，就可以避免疫情威脅。

蔡總統表示，她也對政府團隊進行指示，對於防疫，要「超前部屬、料敵從寬」，這是我們工作的原則。

蔡總統特別呼籲，作為國際社群的一份子，希望中國善盡國際責任，讓疫情公開透明，並且與台灣充分共享正確的疫情資訊，這對中國人民本身也是有利的，我們也相信，政治考量不應超越人民保障。

蔡總統重申，台灣是世界的一部分，2300萬台灣人民與地球上其他角落一樣，隨時面對健康風險的風險，也隨時可能成為防治疾病傳染的前線。她再次呼籲WHO，不應該因為政治因素排除台灣，台灣就在全球防疫第一線，WHO要有台灣參與的空間。

陳建仁是2003年台灣SARS疫情時的關鍵人物，做為流行病學學者，臨危受命出任行政院衛生署長，穩住疫情。

陳建仁今也表示，健康自主管理在春節期間特別重要，希望每一位民眾都可以快樂過年，這段時間，請大家注意自己的健康，勤洗手、量體溫，若有發燒症狀，要到相關醫院就醫。戴口罩部分，就用一般外科口罩就夠了，不必用到N95口罩。

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