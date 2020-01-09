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小編精選》看了很想吐槽又很心動 這些設計讓人直呼超鬧的！

國外的一名設計師專門製作毫無意義的發明。（圖片由Unnecessary Inventions 授權提供使用）

國外的一名設計師專門製作毫無意義的發明。（圖片由Unnecessary Inventions 授權提供使用）

2020-01-28 13:00:00

〔影音新聞／綜合報導〕有些靈光一閃所設計的物品受到熱烈討論的原因，往往都不是因為很實用，而是外表與功能相當新奇。新的一年就讓我們來回顧2019年有哪些設計令人感覺超鬧，卻又相當想要吧！

為「不存在的問題」而發明的設計 網友無言：真的吃飽太閒...

長條狀的桶裝洋芋片快吃光時，往往會讓人困擾於無法直接拿到深處的洋芋片，但只要旋轉桶子把洋芋片倒出來就能解決的問題，設計師Matt Benedetto偏要設計出一款桶裝洋芋片專用的曳引機。該設計師創作出一系列稱為「無用發明（Unnecessary Inventions） 」的設計。讓不少人雖然吐槽「時間多才發明這些東西」，卻又對其中幾項特別心動呢！

「誰都不准動布丁！」 超萌守護者感應食物被偷不只氣噗噗還會拍照存證

冰箱的食物戰爭是只要和他人共處一室必經的煩惱。aNo研的成員，為了守護對物主而言相當貴重的布丁，研發出布丁警報器，帶著可愛表情的警報器使不少人心中的痛出現了解決方法，不過只是為了守護布丁就用上如此複雜的機械，也讓人忍不住吐槽到底對布丁執著有多深啦！

極似人皮的手機殼 看起來超詭異你敢用嗎？

與真人皮膚相似的手機殼，你敢用嗎？Marc Teyssier的研究團隊突發奇想，設計了模擬真皮膚的手機殼，不但外表吸睛，功能也非常萬用。這樣有趣的設計，令網友們哀號感覺真不舒服卻又好想用用看！

看完這些超鬧的設計，是不是讓大家也對其中幾項稍微心動了一下呢？設計新的物品實用度固然很重要，但有些時候只要新奇有趣，也是能大受歡迎啦！

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