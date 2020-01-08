目標是成為枕頭冠軍！競技枕頭戰規則特殊趣味加倍

發想自畢業旅行的枕頭大戰有個特別的指令「老師來了唷～」，下達後10秒內選手得像學生一樣乖乖定位（圖片由Twitter帳號 makuranageJP 授權提供使用）

2020-01-27 21:00:00

〔影音新聞／綜合報導〕互相用枕頭對打的枕頭戰往往都會不分敵我打成一團，日本伊東市將普通互打的枕頭戰加上規則，成為更加有趣的競技活動。伊東市為吸引觀光客，由當地高中生發想並與當地觀光協會討論後，規劃出具嚴謹規則的枕頭大賽。從2013年開始，每年2月下旬都會有來自日本各地的選手，聚集在伊東市，展開超級認真的枕頭大戰。

這場枕頭戰的玩法類似躲避球，主要以丟擲枕頭為主。雙方隊伍由主將1名、自由球員1名、攻擊者3名和輔助者1-3名組成。這裡的自由球員，會在前1分30秒拿起棉被形成護盾，保護身後的隊員避免被枕頭擊中。一局比賽2分鐘，使用3戰2勝制度，主將在比賽中存活下來為優勝。若雙方主將在這段時間都活著或都出局，則會有其他方式評斷輸贏。

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此外由於日本枕頭大賽發想自畢業旅行學生們之間的嬉鬧，在每局比賽前1分30秒，輔助者可到裁判旁邊拿起擴音器指示「老師來了唷～」。指示下完後的10秒內，參賽選手得正坐等待，執行隊伍的主將可在時間內於敵營回收所有枕頭，而敵隊的主將則必須在時間內回到床鋪躺下。這個收回敵營所有枕頭的福利一局只有一支隊伍可以執行。

成為競技比賽後的枕頭大賽更加刺激有趣，光在旁邊看都感覺熱血沸騰呢。

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