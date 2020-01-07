小編精選》超萌跨物種爆笑互動 網友瘋狂留言：此處應有本...

挪威的一隻白鯨正戲弄著經過的海鷗。（圖片由Facebook帳號JAN-OLAF JOHANSEN授權提供使用）

2020-01-24 13:00:00

〔影音新聞／綜合報導〕動物間的可愛互動總是會讓人忍不住融化，跨物種的互動因為稀少更讓人覺得新奇可愛。2019年不僅有常見的貓狗一家親，還有其他意想不到的跨物種情誼。快跟著小編的角度來看看，2018年最爆笑的跨物種有趣互動吧！

海鷗吃魚遇白鯨示「善意」 崩潰放棄大餐：放過我！

在挪威的一個漁村裡，發生了讓村民捧腹大笑的奇妙事件。一隻正在海上享用大餐的海鷗，竟遭棲息在附近的白鯨騷擾，看似要跟海鷗玩，卻讓海鷗最後崩潰的放棄大餐逃跑。這隻調皮的白鯨名為Hvaldimir，牠先是張開嘴巴狀似要襲擊，海鷗嚇得鬆開了嘴裡的魚。本來以為白鯨只是要搶魚吃，沒想到竟繼續用嘴巴捉弄海鷗。還將掉落的魚看似友善地叼起想遞給海鷗。但海鷗完全不領情。僵持了一段時間後，不堪其擾的海鷗最後怫然飛走。

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打刺蝟會掉罐罐？貓咪怕痛又狂拍 網友：是被開發了什麼嗎？

日本一名網友家裡同時養了一隻貓Sante與一隻刺蝟Sanitas，他經常會在自己的推特上分享牠們的互動，吸引了大批網友追蹤。貓咪Sante因為好奇寶寶的個性，經常想要摸一下刺蝟Sanitas，結果一摸就被刺痛只能繞著走的反應笑翻網友。主人對於Sante的行動也覺得很奇怪，知道會痛卻還是想摸是有什麼好處嗎？除非懂貓語，不然大概是沒有答案了。

「這是我的...」愛床被貓皇佔領 阿金超卑微反應笑翻網友

在加拿大有一隻黃金獵犬maui，因為有一個超級可愛的笑容，在牠的Instagram上擁有大批粉絲。家裡除了牠以外，還有一個貓姊姊Khaleesi，牠們一狗一貓感情非常好，經常膩在一起。但這次Khaleesi霸佔了牠最喜歡的床，maui就不太開心了。只見maui雖然想搶回自己的床，但是不敢直接忤逆地推開貓姊姊，於是咬著床的邊緣試圖把床拖走。Khaleesi也不是省油的燈，就這樣淡定的繼續躺在床上，任由maui把牠拖走。網友看到這段影片紛紛爆笑，還有人關心牠最後是否成功，而主人也回覆：「牠最後放棄了。」

真的是可愛過頭啦！看著牠們互動的樣子感覺都被治癒了呢。

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