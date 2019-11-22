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高雄百貨龍頭漢神25週年慶 送百萬哈雷重機

高雄百貨龍頭漢神週年慶即將登場，大手筆送百萬重機「哈雷」，但不包括重機上這位美女。（記者張忠義攝）

高雄百貨龍頭漢神週年慶即將登場，大手筆送百萬重機「哈雷」，但不包括重機上這位美女。（記者張忠義攝）

2019-11-22 21:58:26

〔記者張忠義／高雄報導〕南台灣百貨業週年促銷壓軸漢神百貨25週年慶，將在11月28日起至12月29日華麗登場，延續與迪士尼合作，今年推出百老匯派對風格的米奇與好朋友大型佈置，週年慶業績也上看25億元，將大手筆送出價值破百萬的哈雷機車，目標瞄準男性客群。

漢神百貨表示，今年全台首創抽183.2萬元的哈雷機車，有別於以往週年慶送轎車，原因在於發現精品樓層大改裝後，40％的來客數成長中，男性消費力不容小覷，因此祭出哈雷機車，希望再吸引男性客群週年慶來消費。

漢神百貨台灣區執行長南野雄介指出，大型改裝陸續完成，在11月B3F餐飲美食開幕後，業績與來客數均大幅成長，於下週即將開幕的7F運動休閒，也相當值得期待，所以今年週年慶業績目標訂為25億元，較去年成長10%。

因漢百取得迪士尼授權，推出超吸睛全台限定「美好奇遇-超集會員禮」外，還有超好逛的「玩樂派對期間限定快閃店」，而為鼓勵搭乘大眾運輸工具，也打造全台獨家「米奇與好朋友」候車站，要把華麗的百老匯風格佈置與愉快的派對氣氛帶給大家。

值得一提，VIP DAY為歡慶改裝開幕，特以百老匯盛會為主題，邀請新生代男神許光漢出席，也規劃一系列踢踏舞、交響樂、百老匯經典舞蹈表演。更邀請依林名模、DJ Cyndi與專業舞者，打造精彩的fashion Show，帶給顧客專屬的美好時光。

漢神百貨資深經理袁永慧表示，除11月28日至12月1日首4日外，12月12日至15日的雙12，再加碼4天，刷漢神百貨聯名卡，全館滿1萬送500、1F精品區滿2萬送1000、服飾樓層滿1萬送1000。

其中最受矚目的化妝品，全檔期滿3000送300，首4日再加碼累計滿2萬送200；今年週年慶最大亮點之一，就是市價183.2萬元的哈雷機車，只要消費滿2000元，就有機會把夢幻逸品騎回家。

漢神百貨資深經理袁永慧表示，漢神百貨的大型改裝陸續完成，此次週年慶目標為25億，較去年成長10％。（記者張忠義攝）

漢神百貨資深經理袁永慧表示，漢神百貨的大型改裝陸續完成，此次週年慶目標為25億，較去年成長10％。（記者張忠義攝）

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