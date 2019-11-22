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台南流浪犬數量居高不下 黃偉哲：業者不配合停發證照

議員吳禹寰（右）指TNVR破了3個大洞，市長黃偉哲（左）宣示未來加強管理等作為。（記者蔡文居翻攝）

議員吳禹寰（右）指TNVR破了3個大洞，市長黃偉哲（左）宣示未來加強管理等作為。（記者蔡文居翻攝）

2019-11-22 20:45:14

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市每年提撥600萬元，進行流浪犬貓的結紮，但流浪犬數量仍高達2萬2000多隻。市長黃偉哲則應允野外犬貓結紮的部分，一定要再增加費用。如果繁殖業者不配合，市府會考慮停發證照或是期滿後就不再續發。

市議員吳禹寰今天表示，台南市的流浪犬數量居高不下，相對的「肇事率」也高，追人追車造成傷害事故層出不窮，雖然市府每年有編列600萬元經費結紮流浪犬貓，但流浪犬數量仍無法降下來，經其深入追究原因，發現TNVR破了3個大洞，包括結紮經費不足、寵物繁殖業者數量全國最多及寵物登記率僅63％，造成結紮量永遠追不上繁殖量，希望市府能修補這3個破洞，才能徹底降低流浪犬貓數量。

市長黃偉哲表示，有關TNVR破了3個大洞，包括寵物業者、棄養、野外結紮的數量不夠等，其中在野外犬貓結紮的部分，一定要再增加費用。如果中央補助不夠，市府會用二備金來補足。

其次，業者的部分，市府也會跟業者溝通，會跟其他縣市慢慢看齊，如果業者一直不配合，市府會考慮停發證照或是期滿後就不再續發。至於民眾棄養的部分，提升他的登記晶片數，如果民眾任意棄養，市府會先由勸導來開始處理。

台南市動保處表示，有關TNVR的經費，市府目前正在和農委會溝通，希望跟中央爭取到一樣也是600萬元經費。以600萬元來做的話，大概每年可以做犬貓結紮4000隻左右，未來會持續努力。

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