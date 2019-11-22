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求得埔鹽順澤宮神帽 他順利挺過腦動脈瘤手術

N男夫婦（右3、2）與張哲肇醫師（左2）。（記者王捷翻攝）

N男夫婦（右3、2）與張哲肇醫師（左2）。（記者王捷翻攝）

2019-11-22 23:12:22

〔記者王捷／台南報導〕在工地當監工的N男突然暈厥撞到頭，安南醫院神經外科張哲肇醫師認為，N男蜘蛛膜下出血，要立刻進行腦動脈瘤栓塞手術，家人很擔心還特別到彰化求了埔鹽順澤宮神帽，還好N男術後經過2週時間終於出院，院方指出，不只有神帽加持，腦動脈瘤血管內栓塞手術，在大台南地區僅3家醫院可施行，安南醫院是其中一間，讓中風及腦動脈瘤病人更早恢復意識。

神經外科主任莊皓宇醫師表示，以N男的例子來看，突發性的暈厥可能是罹患腦動脈瘤，該病變好發在4、50歲以上成年人，雖是一個重要且並不少見的腦血管病變，但在其未破裂出血前常無任何症狀，一旦破裂出血通常造成所謂蜘蛛膜下出血。

安南醫院指出，目前動脈瘤治療方式主要分為開顱夾閉手術與經血管內栓塞手術2種，開顱夾閉是將動脈瘤頸的部位以鈦合金動脈瘤夾進行夾閉，阻斷血流進入動脈瘤腔內，栓塞則是由鼠蹊部穿刺動脈置入導管至動脈瘤處，將動脈瘤腔以白金線圈進行填塞的方式治療，是微創治療技術之一種，傷口較傳統開顱手術小，且因使用導管由鼠蹊部穿刺動脈進入，因此並不影響顏面或頭顱部位的外觀。

動脈瘤治療目的是為了防止出血或再出血，上述2種治療方式，最大的風險都是在於尚未將動脈瘤夾閉或栓塞前發生破裂出血，此出血可能造成嚴重之併發症如重度失能、植物人，甚至死亡等，所幸N男在暈厥後及時送醫並立即判斷出問題。

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