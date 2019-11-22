612學生申請就讀台大 30個家庭願接待港生

台大副校長兼國際長周家蓓今天說明，今天統計共有612名學生填表申請就讀台大，包括299名自港返國的台生、183名港生及其他國家學生，並有74名中國學生想來讀台大。

2019-11-22 19:21:15

〔記者林曉雲／台北報導〕台大副校長兼國際長周家蓓今天說明，今天統計共有612名學生填表申請就讀台大，包括299名自港返國的台生、183名港生及其他國家學生，並有74名中國學生想來讀台大，台大準備了短期床位200出頭，應可滿足真正需要床位的學生，如果有更多港生來台大，台師大、台科大等其他學校也願意提供床位協助。

周家蓓表示，國外求學本有homestay的運作模式，台大因此針對全校同仁發信詢問，今天已收到30個家庭表達願意接待港生一個月的短住，有些台大教授是在香港長大，也主動向校方表示願意提供協助，台大的港生亦有如此表達。

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周家蓓表示，台大在上週四主動發布，歡迎港生來台大就讀一個月，獲得非常多的響應，當初台大是考慮香港各校園不安定，雖然香港各校表達能夠讓學生的學習有具體結果，但畢竟學生不能去校園，因此台大主動提出可以申請到台大做一個月的專案學習，這也是台大對香港11個姐妹校表達協助，而專案訪問的港生對台大的教學或研究有更深入了解後，下一階段學習時也可優先考量選擇台大。

在課程部分，副校長周家蓓表示，台大每學期開5千多門課程，200名學生希望到管理學院就讀，管院大學部就開了180堂課，資源不會有排擠或擠壓現象，其他學院亦同，很歡迎香港學生來台大聽課。

床位部分，周家蓓說明，台大宿舍向來短缺，對於自港返國的台生，台大無法提供宿舍，但對外地來台大就讀的學生，因只有一個月，台大已準備尚未到校的新進教師宿舍作為短期住宿，全校動起來不會有太大困擾，台大和台師大、台科大連繫，兩校也表達願意協助分攤，而考量在台大就讀的香港學生心理需求，台大心輔中心提供團體諮商或心理諮商服務。

周家蓓也表示，下學期港生如想繼續就讀台大，即須申請正式訪問生，而如想轉學入台大，正由教育部全盤研商中，至於簽證部分，港生持台大發的入學許可即可向我駐香港辦事處申請簽證，但中國學生想讀台大，台大需要幫忙申請入台證，中生也另需要中國政府的相關文件，整個程序複雜很多。

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