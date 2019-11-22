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不要違停！竹南拖吊場增加車位

竹南拖吊場增加60個車位，警方表示取締車輛違停的決心不會受影響。（記者蔡政珉翻攝）

竹南拖吊場增加60個車位，警方表示取締車輛違停的決心不會受影響。（記者蔡政珉翻攝）

2019-11-22 18:06:08

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣警察局於去年5月1日啟用竹南拖吊場後，解決頭份、竹南地區民眾車輛一旦被拖吊必須大老遠跑到苗栗市領車窘境。近來苗栗縣警察局規劃於拖吊場再增加60個車位，經費約300萬元，工程目前進入驗收階段。

而竹南拖吊場增加車位是否意味頭份、竹南地區違停現象嚴重，導致拖吊車空間不敷使用？苗栗縣警察局則解釋，這是原有規劃，只是今年經費到位，所以於今年增加。不過警方強調，雖然拖吊場增加車位為既定政策，但警方取締車輛違停的決心不會受影響。

竹南原來設有拖吊場位於苗北藝文中心旁，但因配合苗栗縣政府於2011年舉辦台灣燈會，需要活動空間，縣警局因而拆除，使得苗栗縣僅剩位於苗栗市的拖吊場。

後來民眾頻頻抱怨，違規停車的確有不對在先，但是從竹南、頭份到苗栗拖吊場取車，路程與時間都浪費不少，又另一種折磨，實在很不方便。

後來苗栗縣警察局順應民情，考量車輛被拖吊後，必須前往位於苗栗縣苗栗市苗栗拖吊場領車，往來車程約80分鐘，相當耗時費力，且頭份、竹南地區是苗栗縣人口最密集地區，卻未設置拖吊場相當不便，故啟用竹南拖吊場。

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