港生來台當訪問生 台大確認床位和課程無虞

教育部今日與目前受理港生申請來我國短期交換人數最多的國立台灣大學開會討論，確認目前台大在安排宿舍床位及提供優質教學方面均屬無虞。（記者林曉雲攝）

2019-11-22 17:34:07

〔記者林曉雲／台北報導〕因應香港情勢發展，教育部在過去2週來與各大學建立聯繫窗口，以協助在港台生返國及港生來我國進行短期訪問交換。教育部今日與目前受理港生申請來我國短期交換人數最多的國立台灣大學開會討論，確認目前台大在安排宿舍床位及提供優質教學方面均屬無虞。

教育部高教司長朱俊彰表示，教育部感謝台大與各大學此次鼎力協助香港大學學生。後續如有需要跨校協調或跨部會溝通事項，教育部皆會依學校需求積極處理。

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針對台大安排香港學生短期交換是否會有宿舍不足的問題，台大表示，目前約有200位港生及國際生申請來台短期訪問，性質上屬於3個月以下的短期研修，學校已先行調撥校內可能住宿空間，並請同一大學系統的國立台灣師範大學、國立台灣科技大學協助，目前住宿安排應為無虞。

另針對較多香港學生短期訪問是否會影響課程與教學，台大表示，台大一年接待的境外學生達數千人，目前申請來台短期訪問的香港學生數量，應不會影響到現有開課情形與優質教學。

有關目前香港學生來台訪問人數，因多數仍在申請程序中，學校也在受理審查期間，尚未正式入學。各大學之確定人數，須待學生確定來台訪問後，再匯報教育部，以免在學校作業期間干擾學校行政。

朱俊彰表示，台灣秉持開放、民主及接納的立場，一向歡迎各國學生來我國訪問、交換或修讀學位，此一態度不會改變。國內多所大學基於與香港大學締結之姊妹校及合作協議，因應目前香港情勢表達願大力協助港生來我國學習銜接，教育部至表感佩。

教育部會繼續協助各大學在符合總量標準所定生師比及師資質量的規範下，接受國外學生來我國學術交流、訪問、交換或修讀學位，同時教育部也會持續投入充足資源，以提供所有學生優質學習環境。

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