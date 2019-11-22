免費巴士來了！供草屯郊區學生上學、老人看病搭乘

草屯免費幸福巴士啟錀後貴賓上車體驗試乘。（記者陳鳳麗攝）

2019-11-22 18:12:32

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕不限年齡坐公車不用錢！「草屯幸福巴士」兩部中型巴士3條路線，讓南投縣草屯鎮郊區的老人上街及到醫院看病，及學生上下學搭乘，今日剪綵啟鑰後，12月2日就能免費搭乘，惟3路線每天起如和終點站對開2班，民眾搭乘要看準開車時間。

彰化客運今年停駛南投縣草屯到郊區頂埔的6922公車，公路總局補助鎮公所購買2部中型巴士，取代6922公車，其中購車經費由公路總局負擔90%，公所和縣府各負擔5%，草屯鎮公所將這兩部免費給民眾搭乘的公車取名為「草屯幸福巴士」，今天在台中區監理所長劉英標、草屯鎮長簡景賢共同啟鑰，宣布下月2日週一起，郊區的民眾就可免費搭乘。

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各補助90%的價款，免費幸福巴士有3條路線，分別是取代6922公車的路東一線，經北勢湳到頂崁的路東二線，及經北投石川到惠德宮的路西線，今天在公所舉辦啟鑰和開通儀式，下月2日正式行駛，每路線1天對開2班。

這兩部幸福巴士各有一名司機，巴士啟動後，每年司機和維修費由縣府補助8~10萬元，而公所預估每月要負擔10萬元。

草屯鎮公所啟動的幸福巴士，取代6922公車的路東一線，及經北勢湳到頂崁的路東二線，及經北投石川到惠德宮的路西線，其中路東一線和路東二線的起站和終點站都是草屯鎮公所，路西線則是草屯鎮公所和惠德宮各為起始和終點站，中途行經北投和石川里，並會在中國附醫草屯分院設站，方便民眾看病。

草屯幸福巴士下2日開始行駛每天有3路線。（記者陳鳳麗攝）

11/2啟動的草屯幸福巴士分3路線，每天起始和終點對開2班次，海報有發車時間和地點。（記者陳鳳麗翻攝）

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