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港生湧入缺宿舍？ 傳台大去信教職員詢問家中空房

傳出台大校方曾去信校內教職員，詢問家中是否有空房，可作為香港專案訪問生的接待家庭。（資料照）

傳出台大校方曾去信校內教職員，詢問家中是否有空房，可作為香港專案訪問生的接待家庭。（資料照）

2019-11-22 17:08:52

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動持續延燒，近月來多所香港大學校園成為警民衝突戰場，受損嚴重，也造成許多香港學生湧入台灣各大學就讀。現傳出台灣大學校方近日曾發信指校內宿舍不足，詢問教職員家中是否有空房，可作為香港專案訪問生的接待家庭。

根據《ETToday》報導，有台大教授近日曾收到校方寄來的一封email，信中表明近來因香港學生陸續以專案訪問生形式至台大就讀，但現有宿舍數量不足以因應報名人數，如果教職員家中仍有空房，且樂意接待香港學生，可填寫相關表單。信中並附註，提供住宿時間為12月2日至明年1月5日。

對此，台大表示，雖然申請人數過多，但並不會提早結束港生的申請時間，依舊是在25日截止。而對於申請上的港生若是沒地方住，校方將如何安排？台大僅表示，本次專案訪問生並未承諾提供住宿，此外並無多作說明。

而教育部則回應，教育部過去2週來與各大學建立聯繫窗口，以協助在港台生返國及港生來我國進行短期訪問交換。教育部今（22）日與目前受理港生申請人數最多的台灣大學開會討論，確認目前台大在安排宿舍床位及提供優質教學方面均屬無虞。

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