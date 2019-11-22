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中國再爆第四起鼠疫病例 我疾管署：去中國旅行要注意

疾管署提醒，鼠疫若未及時治療，致死率可高達六成。（疾管署提供）

疾管署提醒，鼠疫若未及時治療，致死率可高達六成。（疾管署提供）

2019-11-22 15:37:47

〔記者吳亮儀／台北報導〕本月17日中國再通報有腺鼠疫個案，目前已累積4起病例；我國疾病管制署提醒，國內旅行業者及自助旅行者，去中國旅行時最好注意住宿場所的衛生，及避免接觸鼠類和野生動物。

中國今年至今累計確診4例鼠疫病例，首例為9月發生於甘肅省酒泉市的敗血性鼠疫死亡案例，近期3例病例都來自內蒙古錫林郭勒盟，其中11月12日公布的2例肺鼠疫個案為當地牧民夫婦，已轉至北京醫院接受治療。

依據北京市衛生健康委員會11月21日發布訊息，2例肺鼠疫個案病情危重，其密切接觸者無相關症狀，已依標準程序解除隔離及監測。另1例為11月17日通報的腺鼠疫個案，有採石場剝食野兔史，與前述2例無流病關聯，目前隔離治療中。

國內自1953年後未再出現鼠疫病例，為防範鼠疫透過國際往來移入國內造成疫情傳播，疾管署檢疫人員持續在國際港埠執行入境發燒旅客篩檢及健康評估，另定期於國際港埠監測鼠隻病媒及其血清檢體檢測，並請港埠經營管理單位加強港區環境整理，要求入境船舶、航空器等運輸工具管理者落實防鼠措施。

鼠疫為人畜共通傳染病，主要發生於囓齒類小動物及其跳蚤間，並藉跳蚤傳染給各種動物及人類，最初症狀為遭跳蚤咬傷部位附近的淋巴腺發炎，稱為腺鼠疫，後續可引起敗血性鼠疫，經由血液感染身體各部位，包括腦膜。

肺的次發性感染可造成肺炎、縱膈炎或引起胸膜滲液，肺鼠疫的飛沫傳染可進一步造成人與人之間傳染流行。鼠疫如未經治療，其致死率為30%至60％，但現代醫療使用有效抗生素治療已可顯著降低腺鼠疫致死率。

疾管署提醒，中國的鼠疫自然疫源區包括西部旱獺疫源地、西南家鼠疫源地、華北沙鼠疫源地及喜馬拉雅旱獺鼠疫疫源地，歷年雲南、貴州、廣西、西藏、青海、甘肅、內蒙古等地區都有個案發生。

國內旅行業者及自助旅行者，若規劃中國上述地區行程時，應安排乾淨衛生的住宿場所，旅遊期間避免接觸鼠類或其他野生動物，尤其是囓齒類動物，勿生食肉類或接觸動物死屍，以減少鼠蚤叮咬及感染鼠疫的風險。

返國入境時如有不適症狀，應通知機場檢疫人員並儘速就醫，就醫時請告知旅遊接觸史，以利及早診斷治療。＃

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