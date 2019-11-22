成大校友會募款500萬 援助港生就讀

國立成功大學向成大全球校友緊急募款捐助「香港學生緊急紓困助學金」，迄今已募得約500萬元，將全數用於香港學生來台急用。圖為日前一群台灣及香港籍的大學生在成功大學以行動劇快閃撐香港。（資料照）

2019-11-22 16:11:54

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立成功大學向成大全球校友緊急募款捐助「香港學生緊急紓困助學金」，迄今（22日）已募得約500萬元，將全數用於香港學生來台急用。凡經由教育部申請由香港緊急來台就讀的學生就讀成大，可獲得一筆緊急紓困助學金，除住宿費全免外，再依各學院學雜費金額予以全數補助，直至於成功大學完成學業為止。

台灣各大學紛紛援助香港學生來台繼續學業，成大校長蘇慧貞第一時間啟動校友會機制，向成大全球校友傳達成大有意願集聚資源協助香港師生到成大，也立即獲得熱烈響應，尤其是香港地區校友會，短短一週即募得約500萬元，將專款用於從香港轉來成大就讀的學生。

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蘇慧貞表示，因緊急撤離而影響研究及中斷學業的香港師生，需要延續學研。除了提供其來校方案，更迫切急需的是研究基地及資源，因此除了校內積極提供各項救助方案，騰出所需空間之外，也要在不影響原有學生的權益下給予資源救助，讓香港來台學生可即時安定下來，於是馬上想到向資源廣闊且向心力十足的成大校友們求助，也獲得積極回應，尤其是香港校友會大力資助，讓人心暖又感動。

成大教務處表示，已研擬「國立成功大學協助香港地區大學學生緊急紓困助學金申請要點」，只要學生可提出前一年於香港地區各大學就學證明文件或相關資料，隨到隨即可辦理申請，助學金除了提供學雜費及住宿費所需，考量境外學子面對學涯重大改變及異地求學之困境，提供其來台初期所需資源，補助來台單程機票費、簽證費及1個月生活費。

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