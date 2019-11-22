成大校友會募款500萬 援助港生就讀
〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立成功大學向成大全球校友緊急募款捐助「香港學生緊急紓困助學金」，迄今（22日）已募得約500萬元，將全數用於香港學生來台急用。凡經由教育部申請由香港緊急來台就讀的學生就讀成大，可獲得一筆緊急紓困助學金，除住宿費全免外，再依各學院學雜費金額予以全數補助，直至於成功大學完成學業為止。
台灣各大學紛紛援助香港學生來台繼續學業，成大校長蘇慧貞第一時間啟動校友會機制，向成大全球校友傳達成大有意願集聚資源協助香港師生到成大，也立即獲得熱烈響應，尤其是香港地區校友會，短短一週即募得約500萬元，將專款用於從香港轉來成大就讀的學生。
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蘇慧貞表示，因緊急撤離而影響研究及中斷學業的香港師生，需要延續學研。除了提供其來校方案，更迫切急需的是研究基地及資源，因此除了校內積極提供各項救助方案，騰出所需空間之外，也要在不影響原有學生的權益下給予資源救助，讓香港來台學生可即時安定下來，於是馬上想到向資源廣闊且向心力十足的成大校友們求助，也獲得積極回應，尤其是香港校友會大力資助，讓人心暖又感動。
成大教務處表示，已研擬「國立成功大學協助香港地區大學學生緊急紓困助學金申請要點」，只要學生可提出前一年於香港地區各大學就學證明文件或相關資料，隨到隨即可辦理申請，助學金除了提供學雜費及住宿費所需，考量境外學子面對學涯重大改變及異地求學之困境，提供其來台初期所需資源，補助來台單程機票費、簽證費及1個月生活費。