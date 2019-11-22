鐵道建設程序爭議不斷 林佳龍：不能讓少數人決定國家重大建設

近來鐵道建設程序爭議不斷，林佳龍表示，不能讓少數人決定國家重大建設。（圖：運研所提供）

2019-11-22 15:46:49

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部長林佳龍今出席智慧公共運輸服務科技創新研討會暨高峰論壇，接受媒體訪問時，針對近日推動鐵道建設的程序爭議回應，少數特定委員過去就是反前瞻、反軌道建設，雖學者專家意見都值得參考，但不能個人意見凌駕其他多數人意見，尤其個人有強烈主張時，交通部會列為參考，不過行政程序還是要往前走。

林佳龍說他擔任台中市長時，就曾出席過交通部審查台中軌道建設的可行性研究，10個委員有7、8人都贊成，只有1人反對，結果可行性研究竟然不能通過。林佳龍表示，交通部應該要負起責任，學者專家也要協助，告訴地方政府怎麼規劃才能使方案更可行，而不是少數人去否決國家重大建設，沒有人是萬能的。

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林佳龍指出，部分審查委員個人意見那麼強烈，又有特定主張，表態辭職交通部也尊重；交通部要找的專家學者，是要真正幫助政府，制定好的政策，推動整個台灣向前走。

交通部承擔規劃全國鐵道路網的責任，林佳龍表示，這個責任不能本末倒置，變成個別委員意見凌駕於整個委員會、甚至凌駕政府；他覺得台灣過去這些年來，委員制度已經過於浮濫，變成少數委員決定國家重大建設，這是不正常的發展。林佳龍指出，推動重大建設政府本來就要有規劃，再借助學者專家意見做修正，而相關行政程序，不論可行性研究、綜合規劃、環境影響評估，一定依法推動，沒有一件是跳過程序；現在外界很多誤會與扭曲，對交通部及其他審查委員不公平。

林佳龍表示，交通部現在就是要將過去累積不正常現象逐一調整，讓政府跟學者專家建立新的夥伴關係，一起讓台灣建設規畫得更好，讓人民可以得到最好品質的服務。

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