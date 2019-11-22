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韓茂賢：台13線三義段14年17人車禍亡 石虎保育勿阻拓寬

苗栗縣議員韓茂賢認為台13線拓寬工程位在平地，也未曾發生石虎路殺，請石虎保育團體放過三義，讓工程早日進行。（記者張勳騰攝）

苗栗縣議員韓茂賢認為台13線拓寬工程位在平地，也未曾發生石虎路殺，請石虎保育團體放過三義，讓工程早日進行。（記者張勳騰攝）

2019-11-22 15:06:47

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議員韓茂賢今天總質詢指出，台13線三義及銅鑼交界路段，因路幅不夠寬，且車速快，他擔任縣議員14年，已造成17人車禍死亡，此路段屬平地，未曾發生石虎路殺，希望石虎保育團隊放過三義鄉，不要阻擋台13線拓寬工程。

公路總局苗栗工務段回應，三義鄉外環道新建計畫經費須4、50億，且環保人士質疑會破壞生態環境，依目前的民意趨勢，將朝台13線原路拓寬，正進行可行性評估期末報告，若過關將進行實質的規劃設計。

韓茂賢質詢說，台13線44公里至46公里處，也就是三義鄉雙湖及銅鑼鄉樟樹村交界路段，雖然彎度並不大，但路幅不足、道路落差大，加上車速快，據他統計，他擔任縣議員任內已造成17人死亡，今年就造成2人死亡，連沿線一家製材行負責人清晨運動返家時被撞，命喪於此。

韓茂賢指出，三義外環道必須走山區，保育團體擔心破壞石虎棲地不做，他也同意，但此拓寬工程位在平地，也未曾發生石虎路殺，地方人士對此拓寬工程聲聲催，也請石虎保育團體放過三義，讓工程早日進行，未來對石虎保育他會出錢出力。

苗栗工務段表示，台13線銅鑼至三義鄉原路拓寬從42公里至50公里（三義交流道附近），全長8公里，因影響環境衝擊較小，不需進行環境影響評估，環保人士意見也少很多。

台13線三義及銅鑼交界路段，因路幅不夠寬，且車速快，致死亡車禍頻傳。（記者張勳騰翻攝）

台13線三義及銅鑼交界路段，因路幅不夠寬，且車速快，致死亡車禍頻傳。（記者張勳騰翻攝）

台13線三義及銅鑼交界路段，因路幅不夠寬，且車速快，致死亡車禍頻傳。（記者張勳騰翻攝）

台13線三義及銅鑼交界路段，因路幅不夠寬，且車速快，致死亡車禍頻傳。（記者張勳騰翻攝）

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