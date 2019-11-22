雲縣議員控雨天鋪柏油影響品質與道安 縣府稱經查遇雨即止

民進黨議會黨團抨擊縣府忽視雨天鋪設柏油，危害道路品質。（記者林國賢攝）

2019-11-22 14:27:38

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣議會民進黨團與縣黨部今天召開記者會，指控雲縣政府施作雲113縣道路改善工程在雨天鋪設柏油，影響工程品質與道路安全，要求縣府撤查該段時間縣內所有道路工程，檢討改善，確保鄉親用路安全。

雲林縣政府工務處長汪令堯表示，經查廠商施工遇雨即停止，竣工後2次抽驗都合格，縣府可再邀請公正單位進行驗證檢討。

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民進黨議會黨團總召黃淑鈴指出，黨團近日接獲民眾投訴，指雲113道路有雨中鋪設柏油，他上縣長信箱反應，工務處也立即回應已派員處理，不料，該民眾隔幾天後又在該路段看到雨中鋪設柏油，當事人擔心未來道路品質不佳，危害安全，轉向黨團投訴。

黃淑鈴說，113道路四湖東勢段已20多年沒有修繕，前縣長李進勇好不容易透過前瞻計畫展開修繕工程，想不到縣府卻未好好珍惜得來不易經費，讓工程品質與用路人安全受到危害，簡直是「謀財害命」。

議員蔡岳儒表示，工務處自己三令五申不要在雨天鋪設柏油，卻無視民眾投訴，縣府螺絲是不是鬆了，道路安全非常重要，黨團強烈要求工務處要全面清查公布8月份雨天鋪設柏油監工錄影帶，讓縣民了解自己行的安全是否受到保障。

汪令堯表示，民眾投訴的日期，廠商在施工過程中遇到下雨，都馬上停止鋪設柏油，但原先鋪設的部分必須加強壓實，完成收尾工作，可能因此造成民眾誤會，縣府在9月10日、11月12日進行柏油抽驗，兩次抽查驗均符合雲林縣政府公共工程重點項目抽驗作業要點規定。

民眾投訴施工單位雨天鋪設柏油。（民進黨團提供）

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