建國加油站地下水及土壤遭污染 北市府罰中油10萬

中油建北加油站土壤污染查證採樣情形。（環保局提供）

2019-11-22 13:13:30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台灣中油股份有限公司建國北路加油站因土地租約到期終止營業，台北市環保局依「土壤及地下水污染整治法（下稱土污法）」執行污染查證，檢測結果顯示土壤及地下水中污染物「總石油碳氫化合物」、「甲基第三丁基醚」及「苯」濃度已超過管制標準，依法公告該站土地為土壤及地下水污染控制場址，並處以10萬元罰鍰，勒令中油負起污染改善整治責任。

環保局今日指出，中油建北站位於本市中山區建國北路三段，經該局與會同行政院環境保護署執行污染查證，檢測結果發現土壤污染物「總石油碳氫化合物」濃度達每公斤6890毫克、地下水污染物「甲基第三丁基醚」濃度為每公升1.37毫克及「苯」濃度為每公升0.0941毫克，分別超過污染管制標準的6.89倍、1.37倍及1.88倍（管制標準：土壤總石油碳氫化合物為每公斤1000毫克、地下水甲基第三丁基醚：每公升1毫克、苯：每公升0.05毫克）。

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環保局要求中油公司依「土污法」限期於3個月提出污染控制計畫，負起污染整治改善的責任。環保局表示，由於加油站地表均有覆土及水泥鋪面隔絕，北市也無使用地下水飲用或灌溉，因此相關地下環境污染物不會跑出地面，影響民眾健康。

環保局說，由於該土地後續將由社福團體承接作為社會公益事業使用，將積極督促中油落實污染改善工作，於一年內儘速完成整治工作，以利該場地後續的利用計畫。

環保局呼籲，由於加油站與民眾生活息息相關，油料補給行為不可或缺，然而加儲油作業乃具高環境風險，因此站上的環境保護與營運管理儼然重要，極須仰賴業者加強自主管理，並於平時落實保養維護工作，以善盡企業社會責任。

中油建北加油站地下水污染查證採樣情形。（環保局提供）

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