日本嬌客毬藻照養「開箱文」 人工造浪機控制水波

住在日本阿寒湖底的毬藻們，會隨著水波滾動。（台北市立動物園提供）

2019-11-22 12:46:33

〔記者蔡亞樺／台北報導〕來自日本釧路市的超大型天然毬藻，上個月初入住台北市立動物園的兩棲爬蟲動物館，保育員們為了這群「新嬌客」，從水缸的清理、水溫的控制、水質的殺菌，甚至連如何人工造浪，使毬藻能自然滾動生長，園方今日公開「開箱文」，一一解析毬藻照養步驟。

園方指出，毬藻的日常照養，就是一週一次的藻缸環境清潔與基本檢查，保育員戴起潛水手套，用海綿刷清潔缸壁上的附著物，接著逐顆檢查毬藻，保育員用指腹輕輕搓揉擦拭表面，就像在進行舒適的全身按摩，接著保育員用長吸管，將沉澱在缸底的雜質清理乾淨，再用撈網過濾漂浮在水面上的灰塵，若在檢查與清潔時，發現有狀況需個別處理，保育員會使用小水族缸，將毬藻帶至後場進行特別照顧。

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藻缸設備也相當高檔，園方表示，藻缸下連接著過濾桶，缸裡的水被過濾乾淨後，經由冷水機將水溫調適到適合毬藻的溫度約14至16度，還會通過兩道紫外線殺菌燈，抑制菌類的孳生。經過循環，將水質保持在最佳狀態，有利毬藻的生存與生長。

園方提到，住在日本阿寒湖底的毬藻們，會隨著水波滾動，滾動時讓表面的藻絲平均照射到陽光，才能越滾越圓、越滾越大，因此藻缸設置高科技人工造浪機，保育員可以使用手機APP連接造浪機，控制水波大小、時間和頻率，模仿在湖中因浪潮起伏而滾動的毬藻。

園方在毬藻展示場旁精心布置許多毬藻著色卡，都是遊客給予毬藻熱烈的歡迎與祝福，園方表示，每天早上10點到下午4點有兩棲爬蟲動物館限定的「毬藻滾動秀」，趕快來與「湖中寶石」相會。

從水缸的清理、水溫的控制、水質的殺菌及人工造浪，個個步驟都充滿學問。（台北市立動物園提供）

保育員用指腹輕輕搓揉擦拭毬藻表面，就像在進行舒適的全身按摩。（台北市立動物園提供）

毬藻的日常照養，入門工作就是一週一次的藻缸環境清潔與基本檢查。（台北市立動物園提供）

若發現毬藻需個別處理，保育員會使用小水族缸帶至後場進行特別照顧。（台北市立動物園提供）

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