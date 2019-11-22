為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

日本嬌客毬藻照養「開箱文」 人工造浪機控制水波

住在日本阿寒湖底的毬藻們，會隨著水波滾動。（台北市立動物園提供）

住在日本阿寒湖底的毬藻們，會隨著水波滾動。（台北市立動物園提供）

2019-11-22 12:46:33

〔記者蔡亞樺／台北報導〕來自日本釧路市的超大型天然毬藻，上個月初入住台北市立動物園的兩棲爬蟲動物館，保育員們為了這群「新嬌客」，從水缸的清理、水溫的控制、水質的殺菌，甚至連如何人工造浪，使毬藻能自然滾動生長，園方今日公開「開箱文」，一一解析毬藻照養步驟。

園方指出，毬藻的日常照養，就是一週一次的藻缸環境清潔與基本檢查，保育員戴起潛水手套，用海綿刷清潔缸壁上的附著物，接著逐顆檢查毬藻，保育員用指腹輕輕搓揉擦拭表面，就像在進行舒適的全身按摩，接著保育員用長吸管，將沉澱在缸底的雜質清理乾淨，再用撈網過濾漂浮在水面上的灰塵，若在檢查與清潔時，發現有狀況需個別處理，保育員會使用小水族缸，將毬藻帶至後場進行特別照顧。

藻缸設備也相當高檔，園方表示，藻缸下連接著過濾桶，缸裡的水被過濾乾淨後，經由冷水機將水溫調適到適合毬藻的溫度約14至16度，還會通過兩道紫外線殺菌燈，抑制菌類的孳生。經過循環，將水質保持在最佳狀態，有利毬藻的生存與生長。

園方提到，住在日本阿寒湖底的毬藻們，會隨著水波滾動，滾動時讓表面的藻絲平均照射到陽光，才能越滾越圓、越滾越大，因此藻缸設置高科技人工造浪機，保育員可以使用手機APP連接造浪機，控制水波大小、時間和頻率，模仿在湖中因浪潮起伏而滾動的毬藻。

園方在毬藻展示場旁精心布置許多毬藻著色卡，都是遊客給予毬藻熱烈的歡迎與祝福，園方表示，每天早上10點到下午4點有兩棲爬蟲動物館限定的「毬藻滾動秀」，趕快來與「湖中寶石」相會。

從水缸的清理、水溫的控制、水質的殺菌及人工造浪，個個步驟都充滿學問。（台北市立動物園提供）

從水缸的清理、水溫的控制、水質的殺菌及人工造浪，個個步驟都充滿學問。（台北市立動物園提供）

保育員用指腹輕輕搓揉擦拭毬藻表面，就像在進行舒適的全身按摩。（台北市立動物園提供）

保育員用指腹輕輕搓揉擦拭毬藻表面，就像在進行舒適的全身按摩。（台北市立動物園提供）

毬藻的日常照養，入門工作就是一週一次的藻缸環境清潔與基本檢查。（台北市立動物園提供）

毬藻的日常照養，入門工作就是一週一次的藻缸環境清潔與基本檢查。（台北市立動物園提供）

若發現毬藻需個別處理，保育員會使用小水族缸帶至後場進行特別照顧。（台北市立動物園提供）

若發現毬藻需個別處理，保育員會使用小水族缸帶至後場進行特別照顧。（台北市立動物園提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
小爪水獺「Nina」一家16口 姊弟輪流開生日趴
2019-11-06 11:51

小爪水獺「Nina」一家16口 姊弟輪流開生日趴
澳洲小鮮肉左擁右抱 2隻母無尾熊生寶寶了
2019-10-29 05:30

澳洲小鮮肉左擁右抱 2隻母無尾熊生寶寶了
古早味紅茶 竟做到24小時不打烊

古早味紅茶 竟做到24小時不打烊
小鮮肉無尾熊搶手 左擁右抱2台妹繁衍成功
2019-10-28 18:54

小鮮肉無尾熊搶手 左擁右抱2台妹繁衍成功
北市動物園樹獺家族老么「葉紫」 完成人生大事！
2019-10-16 12:18

北市動物園樹獺家族老么「葉紫」 完成人生大事！
坐擁中路雙公園 昭揚君麗優質抗震宅

坐擁中路雙公園 昭揚君麗優質抗震宅
紅猴寶寶「濡安」與母黏踢踢 親爸不知在哪裡
2019-10-09 12:12

紅猴寶寶「濡安」與母黏踢踢 親爸不知在哪裡
北市動物園「新丹頂鶴展場」啟用 日本市長率團祝賀
2019-10-06 14:20

北市動物園「新丹頂鶴展場」啟用 日本市長率團祝賀

網友回應

生活今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播