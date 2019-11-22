陽明高中校長宋慶瑋「人地不宜」 黃懷德代理今上任

教育局長高安邦說明，陽明高中校長宋慶瑋不適任。（記者謝武雄攝）

2019-11-22 12:30:09

［記者謝武雄／桃園報導］市立陽明高中2日校慶活動時，數百名師生抗議校長宋慶瑋不僅遴選過程有瑕疵，就任後問題叢生，呼籲教育局立刻撤換，議員王浩宇今天質詢時關心後續發展情況；教育局長高安邦則表示，12日召開的「校長成績考核小組」，做出「人地不宜」的決定，由壽山高中教務主任黃懷德出任代理校長今天走馬上任，至於宋慶瑋，可轉任老師或督學等職務。

高安邦說，因校內多名師生對宋慶瑋有意見，基於多方審慎考量，為了校園和諧，做出「人地不宜」的決定，21日傍晚公文到學校後即解職，今天也已指派身兼教育局課程督學黃懷德前往陽明高中就任代理校長。

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高安邦強調，陽明高中是桃園市4個頂尖高中之一，未來的校園和諧非常重要，而按照法規，宋慶瑋可以決定要回任國、高中物理老師，或是接受教育局安排、出任各項職務如督學等，教育局將尊重其個人意願。

陽明高中於2日校慶活動時，上百位師生身穿黑衣、拿起抗議布條，高喊「陽明反宋ing」，老師也拿起麥克風表達宋慶瑋除發表傷害陽明師生文章，於校內施行威權統治、經費疑遭不當挪用等，要求教育局撤換不適任校長。

教育局認定，宋慶瑋雖然是退休後參與遴選，但仍符合規定，另學校師生所提出各項議題，教育局指派聘任督學入校了解各項爭議，並先後召開校長成績考核小組會議，針對宋慶瑋做出「人地不宜」的決定，另召開校長遴選委員會，請黃懷德出任代理校長一職。

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