為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

陽明高中校長宋慶瑋「人地不宜」 黃懷德代理今上任

教育局長高安邦說明，陽明高中校長宋慶瑋不適任。（記者謝武雄攝）

教育局長高安邦說明，陽明高中校長宋慶瑋不適任。（記者謝武雄攝）

2019-11-22 12:30:09

［記者謝武雄／桃園報導］市立陽明高中2日校慶活動時，數百名師生抗議校長宋慶瑋不僅遴選過程有瑕疵，就任後問題叢生，呼籲教育局立刻撤換，議員王浩宇今天質詢時關心後續發展情況；教育局長高安邦則表示，12日召開的「校長成績考核小組」，做出「人地不宜」的決定，由壽山高中教務主任黃懷德出任代理校長今天走馬上任，至於宋慶瑋，可轉任老師或督學等職務。

高安邦說，因校內多名師生對宋慶瑋有意見，基於多方審慎考量，為了校園和諧，做出「人地不宜」的決定，21日傍晚公文到學校後即解職，今天也已指派身兼教育局課程督學黃懷德前往陽明高中就任代理校長。

高安邦強調，陽明高中是桃園市4個頂尖高中之一，未來的校園和諧非常重要，而按照法規，宋慶瑋可以決定要回任國、高中物理老師，或是接受教育局安排、出任各項職務如督學等，教育局將尊重其個人意願。

陽明高中於2日校慶活動時，上百位師生身穿黑衣、拿起抗議布條，高喊「陽明反宋ing」，老師也拿起麥克風表達宋慶瑋除發表傷害陽明師生文章，於校內施行威權統治、經費疑遭不當挪用等，要求教育局撤換不適任校長。

教育局認定，宋慶瑋雖然是退休後參與遴選，但仍符合規定，另學校師生所提出各項議題，教育局指派聘任督學入校了解各項爭議，並先後召開校長成績考核小組會議，針對宋慶瑋做出「人地不宜」的決定，另召開校長遴選委員會，請黃懷德出任代理校長一職。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
遭師生要求撤換 陽明高中校長赴議會：所作所為符合法令
2019-11-08 22:46

遭師生要求撤換 陽明高中校長赴議會：所作所為符合法令
桃園陽明高中校慶 師生要求撤換校長
2019-11-03 05:30

桃園陽明高中校慶 師生要求撤換校長
古早味紅茶 竟做到24小時不打烊

古早味紅茶 竟做到24小時不打烊
桃園陽明高中校慶變調 上百師生穿黑衣要求撤換校長
2019-11-02 13:43

桃園陽明高中校慶變調 上百師生穿黑衣要求撤換校長
母親剛走1個月 18歲資優生打工離奇猝死 家屬悲慟
2019-07-30 23:29

母親剛走1個月 18歲資優生打工離奇猝死 家屬悲慟
永豐金號召萬人 百萬綠募集提前達標

永豐金號召萬人 百萬綠募集提前達標

網友回應

生活今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播