蘭嶼核廢》小英下午台東視察 將宣佈蘭嶼核廢補償25.5億

蔡英文總統今天下午3時將在台東市訪視「原民文創聚落」時向蘭嶼人致歉， 並宣布「核廢料蘭嶼貯存場使用原住民保留地損失補償要點」，隨後由經濟部、原民會等相關部會說明補償細節，補償金額可望達到25.5億元。（資料照）

2019-11-22 11:54:12

〔記者李欣芳／台北報導〕競選連任的蔡英文總統4年前競選時承諾推動原住民轉型正義，她就任之初成立「蘭嶼核廢料貯場設置真相調查委員會」承諾將補償，蔡英文今天下午3時將在台東市訪視「原民文創聚落」時向蘭嶼人致歉， 並宣布「核廢料蘭嶼貯存場使用原住民保留地損失補償要點」，隨後由經濟部、原民會等相關部會說明補償細節，補償金額可望達到25.5億元。

總統府官員今天中午受訪時表示，蔡總統今天下午訪視台東，將宣布有關蘭嶼核廢料的補償要點。至於細節則由相關部會提出說明。

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蔡英文2016年8月1日代表政府向原住民族公開道歉時，承諾政府將對低階核廢料放置在蘭嶼的真相展開調查並將給予補償；行政院同年10月成立「行政院蘭嶼核廢料貯存場設置真相調查小組」，由政務委員林萬億擔任召集人。

林萬億2018年7月完成「核廢料蘭嶼貯存場設置真相調查報告書」並召開記者會對外公布，報告書結論顯示蘭嶼貯存場設置與決策，蘭嶼達悟族人應不知情。

1970年代後期因應當年國家推動十大建設之一的核能發電廢料存放需求，政府在蘭嶼設置核廢貯存場，因當初欺騙蘭嶼是要建魚罐頭工廠，卻偷偷將台灣本島產生的低階核廢料運進蘭嶼貯放，使用至今長達37年。1990年代原住民還我土地運動興起，由於蘭嶼人多次挺身出面抗議政府不公，台電從此不再將核廢料運進蘭嶼。

據悉，如今政府將宣布對蘭嶼鄉民賠償，這筆補償金如何運用，仍有待鄉民進一步討論達成共識。

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