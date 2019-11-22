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一定要幸福喔！航港局邀民眾到三貂角幸福教堂 拍出幸福視角

航港局邀請民眾到三貂角，拍出幸福的視角。（航港局提供）

航港局邀請民眾到三貂角，拍出幸福的視角。（航港局提供）

2019-11-22 10:41:11

〔記者劉力仁／台北報導〕來幸福教堂追求幸福!交通部航港局位於新北市三貂角燈塔旁的幸福教堂，於民國54年興建完成後，一直是新人拍攝婚紗熱門景點，近期已經重新整修完成，明天（23日）起開放體驗，航港局推出愛在「愛在三貂角，拍出幸福的視角」設計多款拍照效果供體驗民眾選擇，享受多樣拍照樂趣，拍照中如通過浪漫告白挑戰，還可獲得隱藏版的拍照特效。

航港局表示，11月23日至12月15日期間推出限時體驗活動，凡民眾於活動期間透過臉書打卡並分享體驗成果照片，即可領取精美小禮物。另外只要將打卡畫面上傳至該局航港風情話粉絲專頁，還可參加抽獎，有機會登上燈塔頂端-主燈室，遠眺大海。

今年6至7月航港局首度試辦藝術家進駐東莒島燈塔活動，讓藝術家盧芛、段沐夫妻體驗「燈塔守」生活並進行藝術創作，頗受各界好評；駐塔完成後，特地邀請駐塔藝術家到三貂角燈塔佈展，11月22日至12月22日以《水晶體-燈塔與船的距離》為主題，延伸東莒島駐村期間的體驗及情懷，透過玻璃罩、屏風、投影錄像、冊頁、水墨畫等5件主要作品的展示，傳遞從燈塔守護船舶，船舶依賴燈塔的共生互惠意境，期望吸引更多人以不同的視角認識燈塔。

航港局推出愛在「愛在三貂角，拍出幸福的視角」設計多款拍照效果供體驗民眾選擇，享受多樣拍照樂趣。（航港局提供）

航港局推出愛在「愛在三貂角，拍出幸福的視角」設計多款拍照效果供體驗民眾選擇，享受多樣拍照樂趣。（航港局提供）

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