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賽前做上百件衣服 高職生奪全國學生技藝賽金牌

洪婉婷賽前練習製作上百件衣服。（記者黃旭磊攝）

洪婉婷賽前練習製作上百件衣服。（記者黃旭磊攝）

2019-11-22 10:17:23

［記者黃旭磊／高雄報導］高職生練習縫製上百件衣服，拿下108學年度全國高級中等學校家事類學生技藝競賽金牌。

賽事本月12至14日於宜蘭頭城家商舉行，三民家商學生洪婉婷獲得家事類服裝設計組金牌，賽前不眠不休練習做衣服，做不好就重來，不斷地與時間拼搏做了數百件衣服，只為提升作品精緻及製作速度，所幸同學蘇家萱陪伴共同努力，賽後拚得金牌及第11名肯定。

洪婉婷曾於今年9月參加全國技能競賽獲金牌，拿下年度服裝設計學生賽雙料金牌；她表示，很辛苦卻值得，感謝陳姿樺老師細心提醒細節，競賽中學習對手優點、提升設計層次與境界。

除了雙料金牌亮點，三民家商於技藝賽獲21座獎盃，包括7金、7項優勝及7項團體獎，為全國獲獎率最高學校，由於獎項最多，大會司儀特別請校長陳當木上台領獎，當場獲全國參賽師生掌聲鼓勵。

陳當木說，行前勉勵學生順利完成作品就是校長心中第1名，師生展現高度鬥志與企圖心，全力以赴贏得佳績。

學生黃慧美、林婉庭獲服裝製作第4及第7名，受訪表示，感謝馮家慧老師及學校行政團隊協助，努力完成階段旅程，並創造同甘共苦回憶。

美髮組第5名施綺芸住大寮區，請父母在學校附近租屋便於就近練習，第16名顏妘育訓練時一度想放棄，感謝老師曾玉瓶犧牲假期陪同。

三民家商參加全國高級中等學校家事類學生技藝競賽， 拿下21座獎盃。（記者黃旭磊攝）

三民家商參加全國高級中等學校家事類學生技藝競賽， 拿下21座獎盃。（記者黃旭磊攝）

三民家商校長陳當木（左）告訴洪婉婷，完成作品就是心中第1名。（記者黃旭磊攝）

三民家商校長陳當木（左）告訴洪婉婷，完成作品就是心中第1名。（記者黃旭磊攝）

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