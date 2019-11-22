冠軍帽！彰縣府花百萬邀伊登 台灣紅到挪威去

挪威新聞報導伊登來台。（記者顏宏駿翻攝自「Norway News」）

2019-11-22 10:13:14

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣府花百萬元邀請國際鐵人三項好手伊登來台，邊際效應正在發酵，近來挪威的媒體都注意到這項消息，紛紛報導台灣，當地「挪威新聞（Norway News）」鉅細靡遺介紹伊登如何跟「冠軍帽」結緣，還報導台灣即將舉行總統大選，也詳載挪威人移民台灣的傑出人士，更介紹挪威人最熟悉的兩個腳踏車品牌都來自台灣。

在這篇名為「挪威鐵人三項好手，台灣彰化起跑」的報導中，分別介紹伊登奪鐵人三項世界冠軍的過程、如何與冠軍帽及順澤宮結緣、彰化的開拓建城史、挪威移民在台灣、彰化的腳踏車工業。

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報導中說，伊登在挪威並不算特別出名，但來到台灣竟是家喻戶曉的人物，一切都拜他在法國尼斯奪冠時戴上「埔鹽順澤宮」的帽子。

報導還說，台灣即將舉行總統大選，總統蔡英文因為這頂帽子特別到到順澤宮參拜，就連台灣首富郭台銘也戴過。

文中介紹彰化早年移民都來自中國福建，建城逾300年，現境內最著名的地標是「八卦山大佛」，早年西洋移民來彰化都是為了傳教，其中彰化最大醫療機構「彰化基督教醫院」是英格蘭教醫生、傳教士蘭大弼創建，而挪威的第一代移民傅蘭德（Fotland）醫師兼傳教士與蘭大弼是好友，在台行醫多年，創建屏東基督教醫院。

文中也介紹挪威人最熟悉的兩大腳踏車品牌都來自台灣，它們分別是巨大工業以及總廠位彰化縣員林市的美利達。

報導也說，伊登因縣長王惠美大力邀請才來台，一開始他是拒絕，原本他打算明年參加東京奧運再順道過來，但很想來看看這裡的馬拉松比賽便過來。

挪威新聞報導台灣總統蔡英文戴冠軍帽。（記者顏宏駿翻攝自「Norway News」）

挪威新聞報導彰化縣長王惠美盛情邀伊登。（記者顏宏駿翻攝自「Norway News」）

挪威籍醫師傅蘭德（右2）。（記者顏宏駿翻攝自「Norway News」）

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