中國城「消失」重新「活」起來命名
2019-11-22 09:54:58
〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南中西區「廣四廣場」為原中國城基地，未來打造成為城市親水空間，為廣場命名活動，今（22）日起開始網路投票 ，新名字誕生象徵運河史新里程碑，大家拭目以待。
南市都發局表示，第一階段命名投稿，共收到977件，充滿特殊意涵及創意，經過評選團二輪篩選及熱烈討論後，最終由「府城之心」、「運河之心」、「平安廣場」、「府城水都心」、「河樂」、「府城水漾」、「星鑽之心」、「府城水岸廣場」、「府城水廊」及「大員水岸」10個名稱脫穎而出。
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南市都發局表示，第二階段網路票選活動，今天起開跑，至12月8日止，歡迎民眾幫廣場取個響噹噹名字，網路票數最高者獲選為第1名，並作為「廣四廣場」新名稱，獲選者獲得1萬元獎金，民眾參與活動也有機會抽中神秘小禮物。
位於南市中西區中正路底、運河星鑽對岸的「廣四廣場」，50年代為府城最繁華的運河碼頭，70年代填平運河盲段興建「中國城」成為商業核心區域，2017年拆除中國城且以「潟湖」為設計概念的下凹式親水景觀廣場，將於今（2019）年底完工展現運河親水場域，並串連起府城軸帶、藍綠雙環，成為城市重要節點。