滅香形同「斷香火」 帝爺公總壇籲別惡作劇犯忌

南投縣名間鄉受天宮近來傳出有人蓄意將香爐內的「香」弄熄，引發廟方正視。（記者謝介裕攝）

2019-11-22 07:11:19

〔記者謝介裕／南投報導〕又到了年尾「謝平安」酬神的季節，香火鼎盛的南投縣名間鄉受天宮最近傳出有人惡作劇，將插在香爐內的香弄熄，廟方說，「香」是人與神溝通的媒介，若未能完整燒完，站在宗教民俗觀點，乃屬「斷香火」的不吉利徵兆，是一大忌諱，除呼籲民眾不要犯忌以外，也特別規劃「龍門進、虎門出「的參拜動線，減少爭先恐後衍生推擠、拉扯的意外發生。

位於名間鄉松柏嶺地區的受天宮，供奉的主神就是民間神話故事裡頭腳踏蛇與龜的玄天上帝，俗稱「帝爺公」，創建於清順治14年（西元1657年），迄今已有362年歷史，所分出的宮、廟「分靈」逾5000座，也奠定受天宮係全國供奉帝爺公總壇的崇高地位。

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受天宮管理委員會主委許瑞斌指出，在台灣農村社會中，包括該廟所在地及周邊的村落在內，每年農曆10月起便會陸續舉辦「謝平安」酬神活動，以感謝神明1年來庇佑農稼豐收、六畜興旺。

不過，受天宮因主殿空間有限，為確保信眾、香客安全，主殿內僅容許信眾持香參拜等「靜態」儀式，至於跳八家將、祭旗及大、小八台班等肢體太多的「動態」儀式，只能在廟埕進行，也才會特別規劃「龍門進、虎門出「的參拜動線，希望大家能遵守，並在神明庇佑下，事事平安、順利。

南投縣名間鄉受天宮經常可見信眾、陣頭前來祈福及感謝帝爺公庇佑情形。（記者謝介裕攝）

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