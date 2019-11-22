11/22 各報重點新聞一覽

棕櫚油等植物油，高溫處理可能含有致癌物「縮水甘油脂肪酸酯」，衛福部研擬比照歐盟規範植物油食品。（資料照）

2019-11-22 06:11:05

自由時報

高溫處理恐含致癌物 植物油食品將納管

過去各國陸續發現含植物油食品如巧克力抹醬等，可能含有致癌物「縮水甘油脂肪酸酯」，至今僅歐盟去年訂出限量標準。衛福部食藥署基於保障國人健康，研擬比照歐盟規範植物用油相關含量，將是亞洲首見，新制最快明年上半年實施。

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國民黨不分區惹議 邱毅、馬英九互打

新黨不分區第一名、前立委邱毅指稱自己在國民黨不分區落馬，是因前總統馬英九要求將陳以信、車宜靜列入不分區名單，昨天引來馬英九強烈駁斥並揚言提告。國民黨中央也發出新聞稿聲明，車宜靜非馬英九推薦，也不是黨主席吳敦義妻子蔡令怡的舊識，而是中評委劉盛良推薦，經嚴密審核投票程序才列入不分區立委名單。

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貨到付款 宅配30萬金飾遭搶

台中發生全國首宗「貨到付款」宅配金飾強盜案！高雄旗山一家林姓銀樓業者日前遭假買家設局，對方先網路下單，再宅配「貨到付款」，購買價值近三十萬元金飾，不料宅配員將金飾送到台中指定處，兩名搶匪已埋伏守候該處，其中一名搶匪以買家身分現身，要求查驗金飾無誤後，當場亮槍抵住宅配員搶走金飾。警方昨抓到一名嫌犯，追回所有金飾，正漏夜追查共犯。

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聯合報

軍方將派40人學格鬥 「館長」訓練國軍爆爭議

國防部計畫派四十人前往網紅「館長」陳之漢經營的「成吉思汗健身俱樂部」，接受搏擊戰技訓練。由於陳之漢曾獲邀與蔡英文總統一起登上國防部「莒光園地」電視教學，又大力抨擊國民黨總統參選人韓國瑜、不分區立委被提名人吳斯懷等，軍方此舉，引發「政治」或「專業」的高度爭議。

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申請當訪問生 大批港生擠到台大

香港「反送中」延燒至大學校園，不少學校宣布提早結束學期，截至昨天，已有逾六百人申請來台隨班附讀（專案訪問生），以台大占約九成最多，甚至有五十八名陸生也申請，預計十二月初陸續抵台。學者指出，政府雖歡迎在港學生來台，但後續有簽證、住宿、是否排擠本地生學習資源或校園衝突等問題，政府應提早配套因應。

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中國時報

藍委戳破 富豪吃肉 庶民喝湯！減稅紅包 民進黨讓富人超有感

蔡政府去年宣布推動「有感減稅」，並推估有542萬戶受益，但是國民黨團昨揭露減稅方案雖讓一般家庭平均減稅1萬3900元，但真正目的是讓千分之2、收入千萬元至上億元以上的有錢人減稅獲利，顯然是「有錢人吃肉」，但「老百姓只能喝湯」，加劇社會貧富懸殊，所謂「有感」，一般庶民不「反感」嗎？

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濫用毒品喵喵 年輕人終身洗腎！夜店趴常見三級毒品 6年飆升72倍

俗稱「喵喵」的新興毒品「合成卡西酮」，是夜店趴常見三級毒品，濫用逐年飆升！衛福部食藥署統計，合成卡西酮類為近年來成長最快的新興濫用毒品，通報案件從2012年的1356件，至2018年暴增至9萬8948件，成長近72倍。

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邱毅槓上馬英九。

高雄市旗山林姓銀樓業者宅配「貨到付款」價值約30萬元的金飾，搶匪以買家身分現身，亮槍搶走金飾。（記者黃佳琳攝）

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