要求遠化說明空污事件 新埔文山自救會連署嗆抗議

新埔遠化總廠半年不到發生2起空污意外，引發當地文山自救會發起連署抗議。（記者黃美珠攝）

2019-11-21 22:20:54

〔記者黃美珠／新埔報導〕新埔鄉親不滿遠東化纖總廠半年不到連續發生2次空污事件，卻始終沒有道歉，更沒公開說明未來如何防範，新埔鎮文山自救會會長葉清益今天下午在網路發起連署，要求業者在今年12月31日以前召開說明會，否則將率眾到公司大門口抗議，他同時也要求縣府具體表態，未來要如何有效監督遠東化纖以防制空污。

遠化總廠表示，7月底、11月初確實2次出現突發狀況，造成異味飄散，但是發生的原因不同，發生點也各在聚酯棉、和固聚酯粒兩個不同製程廠區，屬於突發狀況，並非沒有防制措施。

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他們對此深感歉意，當務之急在於亡羊補牢，願意承諾以後前述原因絕對不再二次發生，至於是否召開公開說明會，他們會把鄉親的意見反映給總公司決定。

而遠化總廠為了展現防制水污、空污的決心，近年自費陸續投資設備，跟縣府環保局建立起24小時連線監測的機制。

新竹縣政府環保局空污防治科表示，遠化總廠7月底底逸散的臭氣肇因於道生油外漏，本月初的空污事件則是鍋爐燃燒不完全造成的，屬於突發狀況，前次他們開罰30萬元，這次將加倍裁罰懲罰。

不過空污防治科也說，遠化總廠防制空污並非沒有設備措施，而道生油主要是「異味」濃臭的問題，並不是有機物揮發所致，所以一般以掌握揮發濃度高低為主的空氣監測儀器對於類似狀況並無法發揮實際作用。

空污防治科直言，本月初鍋爐燃燒不完全所致的異味，遭到竹北東平、中興里鄉親抗議最多，他們也實際派員到場調查，結果發現有些陳情者周邊的公園栽種有黑板樹，而黑板樹在11、12月間開花，帶有類似燃燒塑膠的氣味，所以他們也還要再深入釐清異味的來處。

所以，空污防治科從上週開始幾乎天天派員到廠，針對逐一廠區進行稽查輔導，希望找到可能發生逸漏、造成空污的地方以因應，防範類似事件再發生。

葉清益說，幾10年來，遠東道生的味道已經變成新埔鎮「故鄉的味道」了，這是很悲哀的事情。

他直言，遠化員工很多是新埔人，是文山里民！新埔人因該廠獲得留在家鄉的工作機會，但遠化也得到了大量勞力幫忙打造企業王國。

幾百名有著「FE」標誌的鄉親在下班後逛市場、吃粄條，這是新埔特色的街景，每個人的衣服上也沾染著濃濃的道生味。

平心而論，最近幾年的味道，雖然比2、30年前淡了，但還是有。只是因為「習慣了」，所以很少聽到新埔人、特別是文山的人抗議。但是，這個味道讓人不舒服，健康方面，他們只能用環保法規上的「遠東乙醛濃度合乎標準」來自我安慰。

7月底道生外洩後遠化沒有召開說明會跟道歉，11月8日再1次意外釀出惡臭，因此他們訴求：遠化應對新埔鎮民召開說明會道歉，並說明針對類似的意外，爾後如何預防以及緊急處理。

此外，即使沒有意外，平日的味道也應改善。遠化應說明味道主要的來源與如何進一步防止溢散。也請縣長、縣府環保局一併出席，跟新埔人說明如何督促遠化改善。如果遠化在12月31日前仍不開說明會，他們不排除到工廠門口抗議。

新竹縣政府環保局空污科派員帶著檢測箱（地面黑色箱子），在新埔遠化總廠周邊檢測廠區周界的異味。（新竹縣政府環保局提供）

縣府環保局稽查員手持檢測儀，針對遠東化纖總廠內的廢液儲桶檢測有無有機性揮發物質造成空氣污染。（新竹縣政府環保局提供）

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