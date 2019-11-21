學生暱稱永宗哥 忠明高中校長猝死家中全校錯愕

忠明高中校長張永宗喜歡與學生玩在一起，親和力十足。（翻攝自張永宗臉書）

2019-11-21 20:06:37

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市忠明高中校長張永宗今天驚傳猝死家中，曾任台中市明星學校居仁國中校長，今年暑假甫通過連任忠明高中校長的他辦學認真、開放創新，親和力十足，被學生暱稱為「永宗哥」，享年僅56歲，每天有健走習慣的他身體健康，未聞有疾病，學校師生都相當錯愕、惋惜。

張永宗熱愛教育，昨天下午巡視校園，看到學生進行108年新課綱在上生教科技課，PO文臉書分享，上午也分享校內國一桌球選手的努力故事，及分享小王子的詩句，辦學極富熱忱。而張永宗今天上午沒參加預定會議，中午有前家長會長有事，卻一直找不到他，向學校反映，校方派員到住家找人，竟發現他在家身亡。

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忠明高中教務主任陳建銘說，校長的子女在外求學，平常幾乎以校為家，平日早上不到7點就到校，平常也注意身體健康，下班後會在住家附近健走，昨天也正常參與學校活動，沒有異狀，目前檢警還在調查，學校也不知死因，非常惋惜。

張永宗和靄可親、喜歡與學生在一起，學生甚至可直呼其名「永宗」、「永宗哥」與學生沒有距離，陳建銘說，校長沒有架子，對下屬充分授權，辦學開放、創新，而且善用資源、擅長文創、行銷，為學生爭取權益，近年致力推動國際教育，開拓學生視野，將忠明高中打造成數一數二的學校。

台中市教育局主秘王淑懿說，張永宗在教育界評價高，32年前從基層教師做起，是台師大博士，曾獲教學卓越獎金質獎、台中市特殊優良教師等獎項，曾任東峰國中、居仁國中校長，擔任忠明高中邁入第5年，多年來致力12年課綱協同推展與培訓，重視國際教育，也擔任教育局尊暉反毒輔導團召集人，教育界痛常菁英。

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