桃園拆違建收費 105年5月20日後新增者優先拆

市府對於大型違建，拆除不手軟。（市府提供）

2019-11-21 20:44:57

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政會議今天通過「違章建築強拆收費自治條例」，該條例明定105年5月20日後新增的農地大型違建列為優先拆除對象，其餘既存違建則按現行辦法分類拆除順序處理，對於一再浪費行政資源之大型及重複的違建，在條例審議通過後也將依規定收費，以達嚇阻作用。

都市發展局長盧維屏表示，市政會議通過「違章建築強拆收費自治條例」後，會送議會審查，審查通過後報行政院核可即可公告實施，至於收費標準會依據建築構造類別公布單位面積拆除價格，並送議會核備後實施。

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桃園市政會議通過自治條例

副市長李憲明今日主持市政會議，聽取盧維屏「違章建築強拆收費自治條例」專題報告也通過該自治條例；李憲明強調，多年來政府處理違建問題大多動輒得咎，如今市府提出「違章建築強拆收費自治條例」草案，明定105年5月20日後新增的農地大型違建列為優先拆除對象，至於大型違建以面積300平方公尺為基準。

盧維屏說，桃園違章的狀態多元、量多且輕重程度不同，市府於105年訂定「桃園市違章建築處理要點」，按違章的輕重緩急狀況分級分類處理，鑒於農地違章建築不斷增加，中央相關部會成立「保護農地專案」，因此市府針對105年5月20日後的農地違章大型工廠要強制拆除的規定，以終止農地違章情事。

盧維屏也補充說，105年5月20日後的農地違章大型工廠的拆除作業是以「夷為平地」為原則，若是之前既存的農地違章工廠，則由經發局依「工廠管理輔導法」輔導轉型及納管，以避免環境污染及保護桃園農地資源。

據悉，依照審計處去年決算報告，桃園市違章建築拆除作業能量不足，雖然施工中的違建屬於即報即拆，但去年施工中的違建查報658件、只拆除195件、拆除比率20.64％；106年施工中的違建查報777件、拆除225件、拆除比率28.86％；105年施工中的違建查報846件、拆除264件、拆除比率31.21％。

市府對於大型違建，拆除不手軟。（市府提供）

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