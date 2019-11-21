串聯幸福的公路 台61七股段角逐台灣最美十大景觀公路

台61線七股溪橋。（記者楊金城攝）

2019-11-21 18:58:56

〔記者楊金城／台南報導〕台61線西濱快速公路台南七股段可眺望七股潟湖、鹽田景觀，被形容是串聯幸福的公路，目前正角逐公路總局舉辦的台灣最美10大景觀公路，今天更獲得全球道路成就獎的殊榮，減碳生態工法的公路建設成果躍上國際舞台。

公路總局說，台61線七股交流道到十份交流道（昔稱八棟寮至九塊厝段）的工程碳管理及環境減輕策略，不僅是國內道路工程碳足跡查證首例，更獲得國際道路協會全球道路成就獎「環境減輕類」首獎，讓台灣公路工程卓越的成果被世界看見台灣。

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公路總局副總工程司蔡宗成今天說，台61線七股段是台灣第一個獲得ISO/TS 14067碳足跡查證的公路工程，從規劃設計階段便導入環境減輕措施，如綠化植披、地下水入滲、既有紅樹林保護與棲地補償等，並檢討工程施作、使用綠色材料灰飛混凝土與後續車流轉移所產生的碳排放量，可說是推動節能減碳永續工程、落實環境保護措施的範例。

在2017年11月通車的台61線七股交流道到十份交流道段，總長約7.2公里，工程費約35億元，採高架路段，可眺望七股潟湖和鹽田景觀。

其中，台61線七股溪橋，採哥德式長跨距拱橋和生態工法，拱橋橋距最長達150公尺，橋面離水面有20多公尺，融合七股潟湖生態景觀，也讓漁民膠筏能順利進出橋下的七股溪，七股溪橋曾獲得台灣八大景觀橋。

台61線七股到十份段目前也正角逐公路總局舉辦的台灣最美十大景觀公路，將在12月1日截止投票，需要民眾上網投票支持。

負責七股段工程的西濱南區臨時工程處第二工務段段長陳譽仁，回想當年施工採懸吊工法興建七股溪橋相當艱巨，冬天時站在橋上寒風剌骨，強風吹得人站不住，工程成就和美麗景觀讓人自豪。

蔡宗成說，七股溪橋橋型優美，融合潟湖、紅樹林生態景觀，加上夕陽餘暉，如此公路景觀在台灣也少見，十分漂亮。

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