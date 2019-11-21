羅東小巨蛋機關用地變住宅區 綠議員：要圖利誰？

宜蘭縣議員謝燦輝（右）在縣長施政總質詢時表示，縣府將其中一筆約1.3公頃機關用地變更為住宅區，讓羅東小巨蛋用地不見，縣府是在急什麼？要圖利誰？（記者林敬倫攝）

2019-11-21 19:25:17

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕「擬定羅東都市計畫（治水防災國土復育促進地區）細部計畫案」解編約105公頃公共設施保留地；不過，宜蘭縣議員謝燦輝今天在縣長施政總質詢時表示，縣府將其中一筆約1.3公頃機關用地變更為住宅區，讓羅東小巨蛋用地不見，縣府是在急什麼？要圖利誰？宜蘭縣長林姿妙回應，全案還沒實施，會再召開公聽會聽取民意。

「擬定羅東都市計畫（治水防災國土復育促進地區）細部計畫案」去年將羅東約105公頃的工業區與保護區解編，經重新規劃開發後，要還地於民；全案總開發經費約80億元，預計辦理區段徵收後，可達財務平衡。

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不過，計畫內原定興建羅東小巨蛋、約1.3公頃的機關用地，暫時無興建小巨蛋的規劃，加上無機關願意進駐，因此今年8月，縣府將該機關用地變更為住宅區。

「到底要圖利誰？」謝燦輝說，去年就已經解編了，也做好了規劃要做小巨蛋，但現在小巨蛋不見了，為什麼那塊機關用地要變更為住宅區？到底在急什麼？是想要圖利誰？不變更地主就賺得不夠多嗎？完全沒有道理。

縣政府表示，去年該案是以土地公告現值進行評估，整體開發經費預計約70億元，但內政部認為，依公告現值預估整體開發經費恐有低估之虞，因此要求宜蘭縣政府改以市價重新估算，整體開發經費上調為80億元，也影響了整體開發案的財務負擔。

縣府表示，根據內政部規定，工保用地解編區須於3年內完成區段徵收及財務平衡規劃，議員質疑的那塊變更的機關用地，由於非無償使用，價購金額約6.25億元，在無機關有使用意願下，縣府才會變更機關用地為住宅區，除了可降低整案開發成本，也加速工保區解編的時程。

林姿妙表示，這塊土地是否興建小巨蛋，地方有不同的聲音，當時是為了加速工保區進度，以及財政的考量，才會變更土地，由於該都市計畫還未正式實施，將持續召開公聽會傾聽各方民意，取得共識後再決定後續做法。

宜蘭縣長林姿妙回應，都市計畫還沒實施，會再召開公聽會聽取民意。（記者林敬倫攝）

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