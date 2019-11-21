桃園景福宮捐醫療器材 裡面有「男性福音」

景福宮主委任員王炯村（圖左）、基金會董事長蘇家明（圖右）代表將象徵200萬元大型支票送給北榮桃園分院，由分院院長盧星華代表接受。（記者謝武雄攝）

2019-11-21 19:12:08

［記者謝武雄／桃園報導］俗稱「桃園大廟」景福宮是桃園區的信仰中心，基於取之於社會、用之於社會理念，捐贈價值200萬元「體外震波治療儀」及「可攜式超音波膀胱容量測定儀」給台北榮民總醫院桃園分院，今天上午在醫院舉行捐贈儀式，其中「體外震波治療儀」可改善勃起功能及硬度，堪稱是男性福音。

捐贈儀式由景福宮主委任員王炯村、基金會董事長蘇家明代表將象徵200萬元大型支票送給北榮桃園分院，由分院院長盧星華代表接受，隨後盧星華也回贈感謝狀表達謝意；景福宮委員及北榮桃園分院各科室主任、護理長都到場觀禮。

請繼續往下閱讀...

蘇家明表示，景福宮是桃園人的信仰中心，而北榮桃園分院也提供最佳在地醫療品質，此次景福宮捐贈醫療器材，希望讓更多市民受惠；盧星華除感謝景福宮的愛心外，也強調，未來會善用儀器，讓更多市民受惠。

盧星華表示，體外震波在復健科及骨科領域，可針對慢性肌腱或韌帶疾病給予高能量震波，達到組織再生及修復以舒緩症狀；在泌尿外科領域則利用低能量體外震波設備之探頭，發出低能量震波刺激陰莖海線體或骨盆腔內產生新血管增生，改善血流及充血功能，進而改善勃起功能及硬度，堪稱是男性福音。

另可攜式超音波膀胱容量測定儀則有助於評估許多常見泌尿問題，如良性的前列腺增生（BPH）及泌尿道阻塞（BOO），另亦可協助病患避免不必要的導尿及侵入性創傷，有益於醫護人員管理和尿失禁之治療，更可減少導管相關尿路感染的發生率。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法