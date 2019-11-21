台南軌道建設蓋不蓋？黃偉哲：如不可行不勉強

台南市捷運系統是採跨座式的高架單軌系統，圖為日本沖繩的單軌捷運系統。（記者蔡文居攝）

2019-11-21 16:23:29

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員蔡淑惠今天批評前瞻建設是錢坑並質疑其可行性，為什麼不將這些預算投入基礎建設？市長黃偉哲表示，有關前瞻基礎建設計畫的軌道建設是否施做，市府願意傾聽更多的聲音，目前在做可行性評估，如果不可行，當然就不勉強進行建設。

蔡淑惠說，民進黨完全執政推出的8年8800億前瞻建設，其中軌道建設就佔了前瞻總預算的48%，蔡英文政府「硬塞」6、700億元給台南市政府要求做單軌捷運，台南市政府須提出巨額配合款，為什麼不將這些預算投入基礎建設。

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台南市捷運系統是採跨座式的高架單軌系統，包括藍線一期、綠線、藍線延伸線及紅線，總工程經費780.4億元，中央補助426.26億元，地方自籌354.14億元。其中，藍線一期因較無爭議，進度最快，已完成可行性評估，並獲行政院核定。

另外，蔡淑惠也關心太陽光電發展是否因法令限制，造成廠商無法取得土地設置，特別是較有爭議的七股漁電共生。

黃偉哲說，位於西部海岸的將軍、北門及七股三區，其綠能發展態樣不盡相同，北門及將軍兩區，是以台鹽過去的鹽灘地，由台電公司向國有財產署承租做太陽能發電，目前已通過並開始施作；至於漁電共生部分，爭議較大的原因在於，外界疑慮設置後會影響漁民生計，但所謂共生，即表示除了太陽能發電，漁民仍可繼續養殖。至於七股的台糖農場，因土地鹽化不適合耕種，目前也在申請中。

經發局長郭阿梅補充說明，綠電是世界趨勢，目前太陽光電有屋頂型及立面型，其中立面型部分，規劃時會充分利用不適合耕種或者鹽地。

議員蔡淑惠質疑前瞻計畫台南軌道建設的可行性。（記者蔡文居攝）

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