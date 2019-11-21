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吸管限塑政策有成！荒野公布2019淨灘統計，海廢吸管少27％

荒野發布今年台灣ICC淨灘海洋廢棄物統計前10名。（荒野提供）

荒野發布今年台灣ICC淨灘海洋廢棄物統計前10名。（荒野提供）

2019-11-21 17:02:46

〔記者羅綺／台北報導〕荒野保護協會今天公佈2019年ICC（國際淨灘行動）淨灘數據，發現塑膠袋、飲料杯、免洗餐具、與吸管等一次用塑膠製品均有下降趨勢，尤其吸管數量較去年減少27%，顯示吸管限塑政策已有初步成效。

今年海洋廢棄物統計前十名依照順序是：塑膠瓶蓋、寶特瓶、煙蒂、吸管、塑膠提袋、漁業浮球浮筒、免洗餐具、玻璃瓶、外帶飲料杯、漁網與繩子。

荒野保護協會理事長劉月梅指出，海廢排名可以檢視民眾日常生活中，哪些東西的使用量特別高，進而透過制度、政策擬定相對應得的減量辦法，再加上人民的具體行動，改變便利的生活習慣，降低對環境的負擔。

劉月梅進一步指出，這5年的數據顯示，淨灘廢棄物數量有減少的趨勢，其中長期霸佔前3名的塑膠吸管，今年跌到第4名，顯示限塑政策確實發揮成效。

但劉月梅也說，台灣手搖飲料盛行，經濟部統計，今年3月全台計有2萬2482家飲料店，全年營業額預估突破1000億，國人1年消費約20億杯飲料。飲料杯量大質輕，容易因垃圾不當處理流入環境，尤其在人口密集縣市海岸，如屏東、台中、高雄和新北等地，發現大量廢棄飲料杯，期待環保署盡快發佈飲料杯的限用規範。

環保署廢棄物管理處副處長劉瑞祥表示，削減塑膠用量是國際趨勢，歐盟和聯合國都分別訂定時程表，環保署未來也會朝著減塑、限塑、禁塑的方向，推動塑膠的循環經濟。

荒野保護協會指出，今年全台共舉辦322場淨灘，總計1萬8318人，清出3萬7157公斤的海洋廢棄物，淨灘總長度72.73公里。為更了解海岸廢棄物的來源，今年荒野由海岸向上溯源，發動清理「川廢」（河川廢棄物），到目前為止總共清理了14處河川，清掃總長度近3公里，結果發現河川廢棄物多與民眾生活和飲食有關，顯示河川為輸送廢棄物到海邊的主要途徑。

劉月梅說，接下來荒野將會招募、培訓志工清理川廢，並加以調查；同時她也呼籲民眾，應一起從生活中減塑，自帶環保杯、購物袋，從源頭減少塑膠使用，讓下一代享受乾淨水岸。

荒野統計近5年台灣淨灘前4名海洋廢棄物數量變化。（荒野提供）

荒野統計近5年台灣淨灘前4名海洋廢棄物數量變化。（荒野提供）

荒野在松菸文創園區舉辦「荒洋野草」行動特展，圖為以海廢拼成「塑膠足跡」藝術品。（記者羅綺攝）

荒野在松菸文創園區舉辦「荒洋野草」行動特展，圖為以海廢拼成「塑膠足跡」藝術品。（記者羅綺攝）

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