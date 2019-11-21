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全國技藝賽 竹市光復高中拿美顏美髮雙料優勝

竹竹苗唯一！新竹市光復高中學生蔣欣庭（左起），彭傑和陳芯榆參加全國中等學校家事類技藝競賽，獲美顏美髮雙組優勝，表現優秀。（記者洪美秀攝）

竹竹苗唯一！新竹市光復高中學生蔣欣庭（左起），彭傑和陳芯榆參加全國中等學校家事類技藝競賽，獲美顏美髮雙組優勝，表現優秀。（記者洪美秀攝）

2019-11-21 17:05:30

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市光復高中時尚造型科三年級學生彭傑、蔣欣庭及陳芯榆，參加今年度全國中等學校家事類技藝競賽，在全國優秀選手的激烈競爭中脫穎而出，獲家事類美顏組雙優勝及美髮組優勝佳績，更是竹苗地區在美顏美髮組別中唯一獲獎學校。

美顏組優勝選手彭傑雖是男生，但從小就很愛美，高中原要選讀食品加工科，媽媽一句「你要一輩子做罐頭嗎？」並告訴他「台灣男生彩妝師較少，若往這方向發展，將來或許有前景」。媽媽的支持讓他選擇光復高中時尚造型科就讀，後來成為競賽選手，除學校專業課程訓練，在課餘他也上網蒐集各種彩妝技巧磨練自己，父母的支持讓他能無顧之憂，全力參賽，即使因用具材料花費是一大負擔，但媽媽為支撐他，還再去兼任另份工作，讓他內心有強大的力量，不能讓媽媽及老師失望。

而同樣獲美顏組優勝的蔣欣庭，因媽媽是美髮師，從小耳濡目染對這行業有著憧憬，但父母都反對她再走上同樣行業，因為媽媽曾說，這行業時間長、太辛苦；但是她卻堅定志向堅持往自己的夢想前進。當她努力地通過科內競賽，選上選手資格時，父母並不支持甚至希望她能放棄，後來她終於用成績證明給媽媽看，即使承受這些壓力，也希望用實力證明，她能做到。

另美髮組優勝學生陳芯榆是越南人，與外公外婆住在越南到國中畢業才到台灣與媽媽同住，到台灣後花了1年的時間在博愛國中重讀國三的課程，同時也利用晚上參加正音班來加強中文能力，才逐漸融入台灣的學習環境。

陳芯榆說，剛開始到光復高中讀「時尚造型」科是因對彩妝造型有濃厚的興趣，由於家人並不支持，她希望能證明自己的選擇，從不會到慢慢練習，讓她發現美髮造型有很多技巧，也讓她花很多時間學習相關知識和技巧，如今有此佳績，也讓她燃起到國外念專業美髮造型的念頭，會繼續往這領域發展及自我精進。

新竹市光復高中學生參加全國中等學校技藝競賽，獲家事類美顏美髮雙組優勝，是竹竹苗唯一獲雙組優勝學校。（記者洪美秀攝）

新竹市光復高中學生參加全國中等學校技藝競賽，獲家事類美顏美髮雙組優勝，是竹竹苗唯一獲雙組優勝學校。（記者洪美秀攝）

新竹市光復高中學生參加全國中等學校技藝競賽，獲家事類美顏美髮雙組優勝，是竹竹苗唯一獲雙組優勝學校。（記者洪美秀攝）

新竹市光復高中學生參加全國中等學校技藝競賽，獲家事類美顏美髮雙組優勝，是竹竹苗唯一獲雙組優勝學校。（記者洪美秀攝）

新竹市光復高中學生參加全國中等學校技藝競賽，獲家事類美顏美髮雙組優勝，是竹竹苗唯一獲雙組優勝學校。（記者洪美秀攝）

新竹市光復高中學生參加全國中等學校技藝競賽，獲家事類美顏美髮雙組優勝，是竹竹苗唯一獲雙組優勝學校。（記者洪美秀攝）

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