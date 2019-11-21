好市多「黑色購物節」將至 防恐怖車潮警祭交管措施

好市多將進行交通管制。（記者鄭景議翻攝）

2019-11-21 16:26:30

〔記者鄭景議／台北報導〕以往美式賣場「好市多」舉辦黑色購物節時，常湧入大量人潮入場大採購，台北市內湖區的好市多，將於108年11月25日至12月1日舉行「黑色購物節」活動，內湖警分局為因應大量購物人、車潮，提前規劃相關交通疏導措施，以免附近交通大打結。

內湖分局警方指出，此次交管措施如下：

一、加強交通疏導範圍：舊宗路1段、民權東路6段、民善街及新湖三路。

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二、交通疏導管制時間：自108年11月25日起至12月1日止（每日8時至22時）。

三、周邊道路加強交通疏導地點如下：

（一）舊宗路1段與民權東路6段口。

（二）舊宗路1段268號「好市多」停車場入口及正大門前。

（三）舊宗路1段與新湖三路口。

（四）新湖三路與民善街口。

（五）民善街沿線。

（六）民善街與民權東路6段口。

內湖分局呼籲，活動期間，民眾前往購物儘量搭乘大眾運輸工具，並依賣場工作人員引導依序進入，不能在公設人行道排隊入店購物。

此外，車輛駕駛人請遵行現場工作人員、義交人員指揮及相關疏導、管制；內湖分局將增派警力加強上開周邊道路交通疏導及全面舉發、驅離、拖吊等相關交通違規行為，有效疏導周邊道路車流，並在停車場入口規劃專責警力，全力驅離因停車場滿場時違規排隊之車輛，以維交通順暢。

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