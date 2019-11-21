別忘了忠義...忠義分享生命經驗

忠仁生前油畫作品「奇幻旅程」由鷺江國際獅子會會長李順成（右3）買下捐給忠義。（記者何玉華攝）

2019-11-21 16:16:39

〔記者何玉華／新北報導〕忠仁、忠義連體嬰的故事，幾乎是台灣社會4、50歲以上的人都知道的故事，但隨著時間的推移，哥哥忠仁不幸在今年初離世，弟弟忠義在沉澱傷痛後，決定走出來繼續哥哥未完的心願，扮演生命教育講師，以自己努力活下來的生命經驗，鼓勵更多在生命中徬徨的人。

張忠仁、張忠義是40年前亞洲第一位三肢坐骨連體嬰分割手術成功的兄弟，雖然有著身體上的缺陷，但努力活下去、自立自強上進的態度，感動許多人；忠仁年初因腦溢血過世，忠義說，忠仁是他身體的另一半，也是生命的依靠，今年初，前一天才說要去看他，沒想到當天晚上就接到噩耗，讓他很難相信，始終覺得哥哥只是到外地遠遊，直到親自將骨灰灑落樹葬，才接受哥哥真的走了的事實

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忠義重新振作，在心裡告訴忠仁「沒有你的日子，我會努力過好每一天！」在中華亞太關懷交流協會與新北市鷺江國際獅子會的協助下，舉辦「愛與關懷、生命奇幻之旅音樂會」，拍賣忠仁生前油畫作品，所得雖給忠義，忠義轉手又贈給新北市身障適性生命教育協會，希望幫助其他身障朋友。

音樂會上，先播放了一段10分鐘的「奇幻之旅」，敘述2人從出生、手術到成長的過程；亞太關懷交流協會理事長李振麟說，透過忠仁忠義的故事，更深刻感受愛使我們的生命更加珍惜，希望透過畫展與音樂會，追思忠仁也鼓勵忠義，更希望社會不要忘了忠義，讓他持續生命講師分享生命經驗。

忠義在音樂會中分享他與忠仁的一段故事說，最難忘的是921大地震時，哥哥擔心東西砸下來傷到他，盡全力將他從床上抱起來；還有他歷11年努力，終於在6年前獲得太太蔣文燕父母的首肯，將女兒嫁給他，現在有了一對雙胞胎，家庭幸福。

忠義說，現在肉體的痛苦指數更高了，但為了哥哥和2個孩子，他答應太太「照顧好自己就是最大的承諾」，也將延續哥哥生前到學校、團體、企業、教會分享生命故事的作法，透過他努力生活的經驗「像我這樣的身體都能做到了，你有什麼做不到的呢？」鼓勵更多在生命中的徬徨者。

新北市政府社會局副局長許秀能（左）和亞太關懷交流協會理事長李振麟（右後），在忠義的陪同下觀看兄弟兩人的成長照片。（記者何玉華攝）

忠義（左）希望將自己的生命經驗分享更多人，鼓勵在生命中徬徨的人。（記者何玉華攝）

忠義（右）陪同社會局副局長許秀能（中）觀賞忠仁生前的作品 左為中華亞太關懷交流協會理事長李振麟。（記者何玉華攝）

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