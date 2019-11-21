2019新北「巨星耶誕演唱會」 蕭敬騰、鄧紫棋壓軸

耶誕演唱會歷年都擠滿年輕人看喜歡的歌手。（圖由觀旅局提供）

2019-11-21 14:47:17

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市「2019新北歡樂耶誕城」系列活動的重頭戲，「巨星耶誕演唱會」今年將於12月14日、15日連續2天在新北市民廣場熱鬧開唱，主辦單位今天公布耶誕演唱會今年將邀請金曲歌王蕭敬騰、鐵肺歌后G.E.M.鄧紫棋強勢登場，並且再由金鐘主持人黃子佼連續5年入主耶誕演唱會擔任主持人，將以頂級國際演唱規格，一連2天High翻新北歡樂耶誕城！

觀光旅遊局張其強說，今年「巨星耶誕演唱會」將於12月14日、15日從晚上6點至10點熱力開唱，帶來最精彩的豪華陣容演唱盛會，表演舞台呼應今年主題，以「魔法」為設計，除了原有AR技術外，連彩幕都有魔法，最大特色的「漂浮彩幕」，會隨表演曲目旋律做上下移動，以前都只在室內演唱會看得到，這是第一次在戶外大型演唱會使用，要讓新北市民驚艷。

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張其強說，蕭敬騰擔任12月14日的演唱會壓軸卡司，經典曲目華麗登場，相當令人期待，12月15日的壓軸，將由擁有華語歌曲在YouTube破2億點擊率的G.E.M.鄧紫棋擔任，還會首次曝光2首她的全新創作！

除此之外還有許多偶像派、實力派、創作型及繞舌歌手等眾多卡司輪番熱鬧開唱，包括勇奪金鐘獎的曾沛慈，「鼓鼓」呂思緯，還有Bii畢書盡、高爾宣、Julia吳卓源、茄子蛋、小樂吳思賢、陳勢安、方志友、李建軒、岑寧兒、七月半、Erika、I-WANT 星勢力、ØZI、鄭心慈、Leo王等巨星都將齊聚新北歡樂耶誕城，帶來視覺、聽覺的最大歡樂饗宴。

觀旅局提醒民眾，多利用大眾運輸工具至新北市市民廣場參與巨星耶誕演唱會活動，可搭乘捷運板南線至板橋站下車，由3號站前廣場出口步行約8分鐘，或由3A新北市政府出口步經B1連通道前往，歡迎大家參加最熱鬧、最獨家的「巨星耶誕演唱會」。

耶誕演唱會今年將邀請金曲歌王蕭敬騰、鐵肺歌后G.E.M.鄧紫棋強勢登場。（記者翁聿煌攝）

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