台灣廚餘量可堆1萬3500座台北101 溫昇豪推「惜食」理念

藝人溫昇豪週四赴環保署分享惜食理念。（記者羅綺攝）

2019-11-21 13:19:25

〔記者羅綺／台北報導〕台灣食物浪費的情形非常嚴重，環保署資料顯示，全國一年廚餘回收量逾59萬公噸，若用廚餘桶堆疊起來約為1萬3500座臺北101的高度。週四環保署首映惜食環境教育宣導影片，並由影片主角藝人溫昇豪分享惜食理念，呼籲大眾「吃多少拿多少」，減少浪費，為下一代留下永續的飲食資源。

環保署計畫處長劉宗勇表示，環保署2018年統計資料顯示，全國廚餘回收量逾59萬公噸，用廚餘桶堆疊起來約1萬3500座台北101的高度；根據聯合國統計，全球每年扔掉約13億噸食物，全世界有3分之1的食物，還沒進入人們的胃，就在生產、收割、運送、消費的過程中被浪費了，逾5成的食物浪費集中在餐廳及消費者端，但同時，全球卻仍有約20億人口面臨無法穩定獲取營養、充足的食物之中度或重度糧食不安全。

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為了喚起人們珍惜食物的重要，環保署以「類實境」手法拍攝「食物浪費後，還剩下什麼？」影片，片中藝人溫昇豪作為主持人在側觀察，在不知情的情況下，大人與小朋友先後取餐，大人下意識過度取用，造成食物浪費，剩下的餐點已不足供給在後面取餐小朋友所需。

溫昇豪表示，自從自己有了孩子以後，更加關注環境保護相關議題，透過參與拍攝本次惜食環境教育宣導影片，期望分享自己對環境保護和下一代的重視，進而呼籲更多父母在把最好的資源給下一代之餘，也要思考物資分配不均的問題。

溫昇豪進一步表示，他來自一個傳統的客家家庭，從小被教導不可以浪費食物，「飯吃不乾淨會娶麻臉老婆」；但他當了爸爸以後卻發現，現在物資過於豐富，導致孩子挑食，或常常吃一兩口就不吃了。因此他在小孩2、3歲時就給他們看飢餓30的影片，教導孩子惜食與環境保護的重要，現在孩子已具有環保意識，到便利商店買飲料都會跟店員說不需要吸管，因為要保護海龜。

計畫處簡任技正溫修慧表示，每個人每天都有3次機會透過惜食從餐桌保護環境，其中惜食是減少食物在源頭浪費的重要概念，因而邀請餐飲業者擔任惜食文化推廣的領頭羊，將惜食概念帶進餐廳，減少食物浪費的情形。

溫修慧進一步表示，今年底將有81家餐飲業者加入環保署惜食店舖名單，其中有8家是知名大飯店，明年也打算與餐飲學校合作，將惜食觀念從教育紮根。

為了將惜食觀念發展為民眾普遍認知，環保署提出10大惜食宣言「主動說、可以選、可打包、吃格外、吃全食、愛地球、吃在地、惜食材、愛分享、愛推廣」，邀請全民一同響應。

藝人溫昇豪邀請全民響應10大惜食宣言。（環保署提供）

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