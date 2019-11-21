新北稽查親子餐廳 輔導54家業者登錄食材平台

新北市政府今年啟動親子餐廳查核專案計畫，輔導全市54家業者於食材登錄平台揭露資訊。（記者賴筱桐攝）

2019-11-21 12:59:26

〔記者賴筱桐／新北報導〕少子化問題加上家長平日工作忙碌，坊間親子餐廳如雨後春筍般興起，新北市政府今年啟動親子餐廳查核專案計畫，輔導全市54家業者於食材登錄平台揭露資訊。經過稽查，針對遊具安全，有5家無法提出兒童遊戲場安全檢查報告，勒令暫停使用；食品衛生部份，其中1家複抽仍不合格，已開罰3萬元並要求改善。

市府副秘書長邱敬斌指出，親子餐廳並非單一行業類別，而是歸類在餐飲業，目前「新北市食品安全衛生管理自治條例」沒有強制要求親子餐廳必須登錄食材平台，但是為了讓家長和孩子「吃得安心、玩得開心」，市府於食材登錄平台設立「媽媽寶寶親子專區」，將餐點抽驗結果、食材來源、招牌菜色及公告遊樂設施種類等資訊揭露，供民眾查詢。

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邱敬斌表示，市府並結合工務局、消防局、環保局、衛生局等單位，不定期稽查親子餐廳，一旦發現食品安全及環境衛生不合格，將依食品安全衛生管理法要求限期改善或開罰，如果是兒童遊樂設施安全未符合標準，將命業者立即停用，並張貼禁止使用告示，直到業者取得合格檢查報告。

衛生局食品藥物管理科長楊舒秦說明，今年中旬針對全市54家親子餐廳實施專案稽查，結果有5家無法提具兒童遊戲場安全檢查報告，已依消費者保護法，命其暫停使用；此外，作業環境衛生稽查皆符合規定，另抽驗71件餐點，其中三重區的樂福親子餐廳的「鮮蝦沙拉」、「香烤櫻桃鴨潛艇堡」，衛生不符標準，經限期改善複抽仍不合格，依違反食品安全衛生管理法第17條開罰3萬元，後續市府派專家輔導改善，10月再次抽驗已合格。

新北市政府輔導全市54家親子餐聽業者登錄食材平台揭露資訊。（記者賴筱桐攝）

新北市政府今天在板橋貝兒絲樂園召開親子餐廳專案查核記者會。（記者賴筱桐攝）

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