為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

新北稽查親子餐廳 輔導54家業者登錄食材平台

新北市政府今年啟動親子餐廳查核專案計畫，輔導全市54家業者於食材登錄平台揭露資訊。（記者賴筱桐攝）

新北市政府今年啟動親子餐廳查核專案計畫，輔導全市54家業者於食材登錄平台揭露資訊。（記者賴筱桐攝）

2019-11-21 12:59:26

〔記者賴筱桐／新北報導〕少子化問題加上家長平日工作忙碌，坊間親子餐廳如雨後春筍般興起，新北市政府今年啟動親子餐廳查核專案計畫，輔導全市54家業者於食材登錄平台揭露資訊。經過稽查，針對遊具安全，有5家無法提出兒童遊戲場安全檢查報告，勒令暫停使用；食品衛生部份，其中1家複抽仍不合格，已開罰3萬元並要求改善。

市府副秘書長邱敬斌指出，親子餐廳並非單一行業類別，而是歸類在餐飲業，目前「新北市食品安全衛生管理自治條例」沒有強制要求親子餐廳必須登錄食材平台，但是為了讓家長和孩子「吃得安心、玩得開心」，市府於食材登錄平台設立「媽媽寶寶親子專區」，將餐點抽驗結果、食材來源、招牌菜色及公告遊樂設施種類等資訊揭露，供民眾查詢。

邱敬斌表示，市府並結合工務局、消防局、環保局、衛生局等單位，不定期稽查親子餐廳，一旦發現食品安全及環境衛生不合格，將依食品安全衛生管理法要求限期改善或開罰，如果是兒童遊樂設施安全未符合標準，將命業者立即停用，並張貼禁止使用告示，直到業者取得合格檢查報告。

衛生局食品藥物管理科長楊舒秦說明，今年中旬針對全市54家親子餐廳實施專案稽查，結果有5家無法提具兒童遊戲場安全檢查報告，已依消費者保護法，命其暫停使用；此外，作業環境衛生稽查皆符合規定，另抽驗71件餐點，其中三重區的樂福親子餐廳的「鮮蝦沙拉」、「香烤櫻桃鴨潛艇堡」，衛生不符標準，經限期改善複抽仍不合格，依違反食品安全衛生管理法第17條開罰3萬元，後續市府派專家輔導改善，10月再次抽驗已合格。

新北市政府輔導全市54家親子餐聽業者登錄食材平台揭露資訊。（記者賴筱桐攝）

新北市政府輔導全市54家親子餐聽業者登錄食材平台揭露資訊。（記者賴筱桐攝）

新北市政府今天在板橋貝兒絲樂園召開親子餐廳專案查核記者會。（記者賴筱桐攝）

新北市政府今天在板橋貝兒絲樂園召開親子餐廳專案查核記者會。（記者賴筱桐攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
北市2親子餐廳遊戲場無合格證明 遭令暫停使用
2019-03-21 12:07

北市2親子餐廳遊戲場無合格證明 遭令暫停使用
籌備年餘 大東藝術中心進駐首家親子餐廳
2019-01-23 13:32

籌備年餘 大東藝術中心進駐首家親子餐廳
京澄無為 中路最美風景 十分鐘抵國門

京澄無為 中路最美風景 十分鐘抵國門
食材過期、廚房有鼠糞蒼蠅... 稽查親子餐廳問題多
2018-11-06 12:53

食材過期、廚房有鼠糞蒼蠅... 稽查親子餐廳問題多
柯P阿北孩子王 和小朋友搭旋轉木馬賣萌
2017-03-16 16:03

柯P阿北孩子王 和小朋友搭旋轉木馬賣萌
自備120萬起 即可入住中山區挑高花園寓邸

自備120萬起 即可入住中山區挑高花園寓邸

網友回應

生活今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播