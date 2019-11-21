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政院︰高鐵南延案未違反程序 國發會先審議做專業評估

政院院會後的記者會表示，高鐵南延案沒有違反行政程序，交通部已提出說明，目前政院先由國發會進行審議，將專業進行評估。（資料照）

政院院會後的記者會表示，高鐵南延案沒有違反行政程序，交通部已提出說明，目前政院先由國發會進行審議，將專業進行評估。（資料照）

2019-11-21 12:20:52

〔記者李欣芳／台北報導〕高鐵南延屏東案引發爭議，交通部日前將高鐵延伸屏東案送行政院核定，但有高鐵審查委員直指當初審查時曾要求延伸案要做部分修正，且須經由委員確認同意後才能送出，但交通部卻未經委員同意就報到行政院，明顯違反審查程序。行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天在政院院會後的記者會則表示，此案沒有違反行政程序，交通部已提出說明，目前政院先由國發會進行審議，將專業進行評估。

Kolas說，高鐵南延案的確已送到行政院，政院由國發會先進行審議，再送交行政院長蘇貞昌核定，政院的審議需要一段時間，並沒有設定一定要在何時核定，因此並無選前要跳過專案審查程序要急著核定的問題。

交通部9月27日召開審查會通過高鐵延伸屏東，拍板選定左營案，路線由左營經燕巢抵達屏東六塊厝，全長17.5公里，工程經費554億元。

對於傳出審查委員有不同意見，交通部鐵道局副局長楊正君表示，審查會當天確實有附帶結論，就委員所提各項意見，請鐵道局在呈報行政院前將補充內容先徵詢委員意見，但沒有說到要委員同意才能報行政院，審查程序因此沒有問題。

行政院今天表態挺交通部的說法，Kolas說，經過了解，審查會只有一位委員有不同意見，但正反不同意見都有呈報行政院，對於不同意見政院表示尊重。

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