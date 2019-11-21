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仿超商開架式 台南第2家實物愛心銀行開幕

台南市第2家實物愛心銀行在中西區開幕，仿超商開架式陳列。（記者劉婉君攝）

台南市第2家實物愛心銀行在中西區開幕，仿超商開架式陳列。（記者劉婉君攝）

2019-11-21 11:32:19

［記者劉婉君／台南報導］台南市第2家實物愛心銀行今天在中西區新美街開幕，參考超商開架式陳列各式食品及民生物品，方便弱勢民眾選擇需要的物品，除了符合領取愛心物資的受助者，有需要幫助的民眾也可以前往求助，將由社工評估後，再給予點數供兌換。

台南市社會局繼9月於佳里區成立第1家實物愛心銀行實體店面後，今天上午再於中西區成立溪南分行，由市長黃偉哲、社會局長黃志中等人揭幕，預計明年初將在新營區成立第3家，協助有急難的家庭或個人。

黃偉哲表示，實物銀行希望能提供弱勢民眾實際的幫助，幫忙幫到心坎裡，透過點數的發放、物資的管控，提供他們真正需要的物資，也讓物資不浪費。

社會局表示，實物銀行的物資均來自民間的慈善團體、宮廟等各界愛心，今年截至10月底，已收到市價逾582萬2563元的物資，實物銀行溪南分行由社團法人台南市ihope愛希望全人關懷協會承辦，每週一至五提供服務，提供的物資包括米、麵、沙拉油、尿布、奶粉等，符合領取的受助者經社工評估申請需求後，給予點數額度，受助者再依點數兌換等值物資，社會局也會安排社工及志工定期關懷訪視受助者。

有意捐贈物資者也可以聯繫實物銀行或台南市社會局社會救助科。

台南市第2家實物愛心銀行在中西區開幕，仿超商開架式陳列。（記者劉婉君攝）

台南市第2家實物愛心銀行在中西區開幕，仿超商開架式陳列。（記者劉婉君攝）

台南市第2家實物愛心銀行在中西區開幕，仿超商開架式陳列。（記者劉婉君攝）

台南市第2家實物愛心銀行在中西區開幕，仿超商開架式陳列。（記者劉婉君攝）

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