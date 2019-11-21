跑在山崖賞蔚藍太平洋！蘇花公路「最美路段」明年首辦路跑

舊蘇花公路轉型為慢活景觀大道，明年將首度舉辦路跑賽事，湛藍太平洋一路相伴跑者，有試跑員形容是「最美賽道」。（記者張議晨攝）

2019-11-21 11:04:36

〔記者張議晨／宜蘭報導〕台9丁線蘇澳至東澳段號稱蘇花公路「最美路段」，明年3月22日將封路舉辦馬拉松賽事，即日起開放報名，這也是蘇花公路從1932年開通以來，「第一次」舉辦的路跑活動；路跑全程有湛藍太平洋一路相伴，該路段也被試跑者形容是「最美賽道」。

這場「蘇花馬拉松嘉年華路跑賽」，由蘇澳鎮體育會慢跑委員會承辦，該會總幹事邱彥凱說，蘇花公路為往返宜花「唯一」道路，交通地位重要，過去從未舉辦路跑，直到蘇花改通車，舊路轉型為慢活景觀大道，才有機會主辦賽事，明年的路跑，將是這條道路開通以來的「第一次」。

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蘇花公路1932年通車迄今已經有87年歷史，其中蘇澳至東澳段，擁有蔚藍的太平洋風景，號稱是整條路「最美路段」；這段賽道也被跑者形容是跑在山崖賞蔚藍海濱，沿途風景壯闊，具挑戰性，賽事也是在慶祝東部交通走向新的里程碑。

邱彥凱說，籌備賽事期間，他們號召多次試跑，每個人對這條景觀道路讚不絕口；賽事當天賽道將以北上車道為主，讓跑者盡覽太平洋風光。

蘇花馬分全馬組、半馬祖、10公里組及5公里組，起點為南方澳金龍寺，全馬折返點為東澳粉鳥林漁港，總共有5000名額，即日起至12月底開放報名，全馬組報名費為1100元、半馬1000元，10公里、5公里組則為800、500元，報名至額滿為止。

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