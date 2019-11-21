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超市變健身房 大樓住戶陳情要求勿核發執照

高雄花賞大樓住戶至議會陳情抗議。（記者許麗娟攝）

高雄花賞大樓住戶至議會陳情抗議。（記者許麗娟攝）

2019-11-21 10:47:56

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄河堤社區的「花賞大樓」住戶，今早赴高雄市議會陳情，指花賞大樓原為市場用地，市府以BOO獎勵投資方案興建住宅大樓，1、2樓規定須做零售或販售生鮮產品的超市，但在超市停業後，京城建設申請2樓變更商業使用，經發局已核准並由健身房承租，目前仍在工務局審核中，住戶希望「爭議未解，不得核發執照」，副市長葉匡時回應「將請相關單位依法行政」。

花賞大樓市場用地使用變更一事，高雄市無黨籍議員陳善慧在議會上質詢時表示，花賞大樓是市府BOO獎勵投資方案興建，由京城建設101年底興建完成，1、2樓規定須做零售或販售生鮮產品的超市，但超市107年9月停業後撤離，107年9月25日京城建設去函經發局申請變更多目標使用，並允諾會繳納開發利益回饋金54萬及認養公園3年，108年1月4日核准變更商業使用，陳善慧指出，一般申請變更案件要1年半左右，但此案卻3個月就通過，質疑程序有問題。

對此，花賞大樓共有208戶，今早150位住戶到議會前抗議陳情，住戶發聲要求京城建設市場設置承諾務必履行，2樓爭議未解，不得核發執照，

因此案件目前已至工務局申請程序，工務局長吳明昌指出，京城建設於今年9月27日提出申請，11月15日退給申請人補件，目前經發局核准，但工務局尚在依法審查中。

葉匡時則指出，市府的最高執法原則是依法行政，1樓違法的部分已現況拆除，2樓還在審議中，會讓住戶立場、聲音表達出來，並請相關單位依法行政。

京城建設表示，此次變更的是2樓空間，1樓仍維持市場使用，也已經和全家便利商店談好進駐，該店也會販售生鮮食品，符合市場使用目的。

承租花賞大樓2樓使用的世界健身則強調，世界健身承租該樓層，相關申請與使用規定，如同高雄市政府市場管理處之函文所示，已變更為商業使用空間，健身房經營為合法使用。

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